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Mitsubishi Pajero Final Edition выходит на немецкий рынок
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Mitsubishi Pajero Final Edition выходит на немецкий рынок 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
«Паджеро» от «Мицубиси» 100 в исполнении Final Edition выпустят тиражом в 1000 экземпляров.
Такая машина окажется доступна в 3— и 5-дверном кузове. Трёхдверный «Паджеро» Final Edition основывается на базовом варианте и может получить в качестве опции, например, 18-дюймовые внедорожные колёс на соответствующей резине, зеркала заднего вида и дверные ручки в цвет кузова, Bluetooth, круиз-контроль.
Пятидверный же Final Edition, напротив, базируется на исполнении Top, а потому ожидайте увидеть чёрную кожаную отделку и систему Multi-Communication Mitsubishi (MMCS). Среди прочего, здесь 20-дюймовые легкосплавные диски, затонированная оптика, дополнительная защита днища.
Pajero оснащён 3,2-литровым дизельным двигателем мощностью 190 л.с. и системой полного привода.
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