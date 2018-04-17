Mitsubishi Pajero Final Edition выходит на немецкий рынок

«Паджеро» от «Мицубиси» 100 в исполнении Final Edition выпустят тиражом в 1000 экземпляров.

Такая машина окажется доступна в 3— и 5-дверном кузове. Трёхдверный «Паджеро» Final Edition основывается на базовом варианте и может получить в качестве опции, например, 18-дюймовые внедорожные колёс на соответствующей резине, зеркала заднего вида и дверные ручки в цвет кузова, Bluetooth, круиз-контроль.

Пятидверный же Final Edition, напротив, базируется на исполнении Top, а потому ожидайте увидеть чёрную кожаную отделку и систему Multi-Communication Mitsubishi (MMCS). Среди прочего, здесь 20-дюймовые легкосплавные диски, затонированная оптика, дополнительная защита днища.

Pajero оснащён 3,2-литровым дизельным двигателем мощностью 190 л.с. и системой полного привода.