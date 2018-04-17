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Фотогалерея: Серийный кросс-седан LADA Vesta Cross
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Фотогалерея: Серийный кросс-седан LADA Vesta Cross 

LiveCars.Ru 2 часа назад
Фото: LiveCars.Ru
Компания «АвтоВАЗ» официально рассекретила серийный кросс-седан LADA Vesta Cross. О дате старта выпуска «проходимой» 4-дверной модели и начале ее продаж, о ценах и комплектациях объявят дополнительно
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