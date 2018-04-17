КАМАЗ планирует провести рестайлинг старой кабины 

Российский автопроизводитель уже собрал несколько предсерийных прототипов.
На грузовые автомобили марки КАМАЗ со старыми кабинами по сегодняшний день сохраняется устойчивый спрос. Выпуск оригинальных кабин начался в 1976 году, с тех пор они несколько раз модернизировались, но в целом изменения были незначительными. Теперь челнинский автогигант решил серьёзно обновить кабины первого поколения.
На фото: прототип КАМАЗ с обновлённой кабиной
На фото: КАМАЗ с дорестайлинговой кабиной
Предполагается, что рестайлинговые кабины смогут отвечать нынешним требованиям рынка. Фотографии первых предсерийных прототипов КАМАЗов с модернизированными версиями старых кабин опубликовал паблик RCI News. Известно, что грузовики попали в поле зрения очевидца в Нефтекамске, там находится завод НЕФАЗ, входящий в состав российской автокомпании.
Сообщается, что предсерийные прототипы грузовиков с обновлёнными кабинами первого поколения перегнали на НЕФАЗ, чтобы установить кузов типа «самосвал». На фотографиях показана модель КАМАЗ-6520.
В ходе рестайлинга измениться должны и экстерьер, и интерьер кабин. Так, вместо пластикового бампера в компании планируют использовать стальной, что повысит ударопрочность. Внешность обновят также за счёт иных противотуманных фонарей. Другой стала и оптика: фары увеличились в размере и стали светодиодными. «Выросли» также и боковые зеркала заднего вида, помимо этого они получили электропривод и обогрев.
Интерьер во многом унифицирован с тяжеловозами нового модельного ряда отечественного бренда. В салоне появится новая передняя панель и мультируль (как у модели КАМАЗ-54901). В ходе обновления кабины получат электростеклоподъёмники, крупный дисплей борткомпьютера в комбинации приборов, новые подрулевые переключатели, рычаг коробки передач, иную обивку дверей, бокс между сиденьями и климатическую установку.
Известно, что обновление не коснётся технической составляющей: грузовики старого модельного ряда с обновлённой кабиной по-прежнему будут оснащать двигателями КАМАЗ или Cummins. Напомним, компания сейчас готовится к производству моторов нового поколения Р6 (проект Тибет), они предназначены для новых машин с кабинами К5: первая партия машин появится уже в сентябре текущего года.
Согласно неподтверждённой информации, на сегодняшний день собрано семь экземпляров модернизированных машин. Предположительно в серию модернизированные грузовые автомобили запустят в июне 2018 года. В это же время станут известны цены машин с обновлёнными кабинами первого поколения.
В середине марта 2018 года стало известно о том, что КАМАЗ продолжает заменять импортные комплектующие российскими. Речь идёт о кожухах для автономного отопителя, солнцезащитных козырьках и надоконной полке для кабин нового модельного ряда.
По материалам: www.kolesa.ru