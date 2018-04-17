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КАМАЗ планирует провести рестайлинг старой кабины
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КАМАЗ планирует провести рестайлинг старой кабины 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Российский автопроизводитель уже собрал несколько предсерийных прототипов.
На грузовые автомобили марки КАМАЗ со старыми кабинами по сегодняшний день сохраняется устойчивый спрос. Выпуск оригинальных кабин начался в 1976 году, с тех пор они несколько раз модернизировались, но в целом изменения были незначительными. Теперь челнинский автогигант решил серьёзно обновить кабины первого поколения.
На фото: прототип КАМАЗ с обновлённой кабиной
На фото: КАМАЗ с дорестайлинговой кабиной
Предполагается, что рестайлинговые кабины смогут отвечать нынешним требованиям рынка. Фотографии первых предсерийных прототипов КАМАЗов с модернизированными версиями старых кабин опубликовал паблик RCI News. Известно, что грузовики попали в поле зрения очевидца в Нефтекамске, там находится завод НЕФАЗ, входящий в состав российской автокомпании.
Сообщается, что предсерийные прототипы грузовиков с обновлёнными кабинами первого поколения перегнали на НЕФАЗ, чтобы установить кузов типа «самосвал». На фотографиях показана модель КАМАЗ-6520.
В ходе рестайлинга измениться должны и экстерьер, и интерьер кабин. Так, вместо пластикового бампера в компании планируют использовать стальной, что повысит ударопрочность. Внешность обновят также за счёт иных противотуманных фонарей. Другой стала и оптика: фары увеличились в размере и стали светодиодными. «Выросли» также и боковые зеркала заднего вида, помимо этого они получили электропривод и обогрев.
Интерьер во многом унифицирован с тяжеловозами нового модельного ряда отечественного бренда. В салоне появится новая передняя панель и мультируль (как у модели КАМАЗ-54901). В ходе обновления кабины получат электростеклоподъёмники, крупный дисплей борткомпьютера в комбинации приборов, новые подрулевые переключатели, рычаг коробки передач, иную обивку дверей, бокс между сиденьями и климатическую установку.
Известно, что обновление не коснётся технической составляющей: грузовики старого модельного ряда с обновлённой кабиной по-прежнему будут оснащать двигателями КАМАЗ или Cummins. Напомним, компания сейчас готовится к производству моторов нового поколения Р6 (проект Тибет), они предназначены для новых машин с кабинами К5: первая партия машин появится уже в сентябре текущего года.
Согласно неподтверждённой информации, на сегодняшний день собрано семь экземпляров модернизированных машин. Предположительно в серию модернизированные грузовые автомобили запустят в июне 2018 года. В это же время станут известны цены машин с обновлёнными кабинами первого поколения.
В середине марта 2018 года стало известно о том, что КАМАЗ продолжает заменять импортные комплектующие российскими. Речь идёт о кожухах для автономного отопителя, солнцезащитных козырьках и надоконной полке для кабин нового модельного ряда.
По материалам: www.kolesa.ru
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