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«Элсиб» поставит 12 двигателей для Курской АЭС в 2019-2021 годах
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«Элсиб» поставит 12 двигателей для Курской АЭС в 2019-2021 годах 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Новосибирский энергомашиностроительный завод «Элсиб» в период с 2019 по 2021 годы поставит 12 двигателей для Курской АЭС, говорится в сообщении предприятия.
"Завод «Элсиб» изготовит и поставит 12 двигателей типа АВКА-2000К и АВКА-1250К для Курской АЭС в период 2019-2021 год", — отмечается в сообщении.
Асинхронные вертикальные двигатели типа АВКА мощностью 1250 и 2000 кВт являются базовой номенклатурной единицей предприятия. Машины будут работать в составе насосных агрегатов украинского производства.
В настоящий момент завершается проектирование двигателей. В июне 2018 года планируется начать изготовление первых трех.
Научно-производственное объединение «Элсиб» в Новосибирске является единственным предприятием тяжелого электромашиностроения на территории Сибири и Дальнего Востока.
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