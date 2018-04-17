«Элсиб» поставит 12 двигателей для Курской АЭС в 2019-2021 годах

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости . Новосибирский энергомашиностроительный завод «Элсиб» в период с 2019 по 2021 годы поставит 12 двигателей для Курской АЭС, говорится в сообщении предприятия.

"Завод «Элсиб» изготовит и поставит 12 двигателей типа АВКА-2000К и АВКА-1250К для Курской АЭС в период 2019-2021 год", — отмечается в сообщении.

Асинхронные вертикальные двигатели типа АВКА мощностью 1250 и 2000 кВт являются базовой номенклатурной единицей предприятия. Машины будут работать в составе насосных агрегатов украинского производства.

В настоящий момент завершается проектирование двигателей. В июне 2018 года планируется начать изготовление первых трех.

Научно-производственное объединение «Элсиб» в Новосибирске является единственным предприятием тяжелого электромашиностроения на территории Сибири и Дальнего Востока.