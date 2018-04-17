Ещё
Британцы назвали самый безопасный автомобиль
Далее:
Читайте также:
Ещё

Британцы назвали самый безопасный автомобиль 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Внедорожник Volvo XC90 признали самым безопасным автомобилем Великобритании. По данным исследовательского центра Thatcham Research, с момента начала продаж в 2002 году в машине при ДТП не погиб ни один человек. Об этом сообщает The Telegraph.
Всего с 2012 года на территории Соединенного Королевства было продано более 50 тысяч XC90. Основными преимуществами модели исследователи назвали систему экстренного торможения и предупреждения о вероятном столкновении — внедорожник одним из первых стали оснащать такими функциями.
Использование подобных систем, уверены в Thatcham, снижает вероятность столкновения на 38 процентов и может спасти 1100 жизней в ближайшее десятилетие. Помимо этого, они способствуют уменьшению суммы страховки.
Самые безопасные автомобили 2017 года: организация Euro NCAP проанализировала итоги всех краш-тестов за год  В 2015 году Volvo XC90 последнего поколения установил рекорд организации Euro NCAP, получив самую высокую на тот момент оценку за краш-тест. Внедорожник заработал 37 баллов (или 97 процентов от максимально возможного результата).
В ноябре прошлого года в ходе тестов Euro NCAP опубликовала рекорд установил кроссовер XC60. Он стал самым безопасным автомобилем года, получив оценку 37,2 балла (98 процентов).
Motor.ru: последние новости
Седан Lada Vesta стал вседорожником с 20-сантиметровым клиренсом У «Теслы» снова проблемы со сборкой Model 3: конвейер остановят Новый Volkswagen Touareg: объявлена цена и комплектации
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вафельные штрафы»: чем грозит новая разметка26
Казахстан закрыл границу с Россией81
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД87
Грузовик вспыхнул на МКАД1
Россияне отказываются от ОСАГО232
Видео
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
04:22
«Вафельные штрафы»: чем грозит новая разметка
Автоновости
00:11
Грузовик вспыхнул на МКАД
ДТП
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
03:55
Российских водителей хотят переаттестовывать
Автоновости Другое
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение