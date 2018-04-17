Ещё
Новый Volkswagen Touareg оказался гораздо дороже предшественника
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новый Volkswagen Touareg оказался гораздо дороже предшественника 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Новинка поступит в продажу в трех комплектациях и с тремя вариантами силовых агрегатов: бензиновыми двигателями мощностью 249 и 340 л.с., а также с 249-сильным дизельным мотором. Все без исключения модификация предложат с системой полного привода 4Motion и 8-диапазонным «автоматом». Полный прайс-лист будет опубликован в ближайшее время.
Как сообщал «Авторамблер», внедорожник построен на платформе MLB Evo. Он увеличился в габаритах относительно предшественника: в длину он достигает 4 878 мм (+77 мм), в ширину — 1 984 мм (+44 мм), а в высоту — 1 702 мм (-7 мм). Объем багажника внедорожника составляет 810 литров, что на 113 больше, чем у предыдущего Touareg. При этом вес машины снизился более чем на 100 килограммов.
В списке оснащения появится система ночного видения с инфракрасной камерой и 12-дюймовыя электронная приборная панелью.
Напомним, до России новинка доберется летом этого года. Дебют модели состоится на Московском автосалоне в августе.
Авторамблер: последние новости
В Москве упали продажи подержанных машин Новый универсал Audi A6 Avant: красивее еще не было Skoda рассекретила новый кроссовер Kamiq
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Казахстан закрыл границу с Россией81
Грузовик вспыхнул на МКАД2
Россияне отказываются от ОСАГО237
«Вафельные штрафы»: чем грозит новая разметка32
Видео
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
04:22
«Вафельные штрафы»: чем грозит новая разметка
Автоновости ДТП
00:11
Грузовик вспыхнул на МКАД
ДТП
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
03:55
Российских водителей хотят переаттестовывать
Автоновости Другое
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение