Новый Volkswagen Touareg оказался гораздо дороже предшественника

Новинка поступит в продажу в трех комплектациях и с тремя вариантами силовых агрегатов: бензиновыми двигателями мощностью 249 и 340 л.с., а также с 249-сильным дизельным мотором. Все без исключения модификация предложат с системой полного привода 4Motion и 8-диапазонным «автоматом». Полный прайс-лист будет опубликован в ближайшее время.

Как сообщал «Авторамблер», внедорожник построен на платформе MLB Evo. Он увеличился в габаритах относительно предшественника: в длину он достигает 4 878 мм (+77 мм), в ширину — 1 984 мм (+44 мм), а в высоту — 1 702 мм (-7 мм). Объем багажника внедорожника составляет 810 литров, что на 113 больше, чем у предыдущего Touareg. При этом вес машины снизился более чем на 100 килограммов.

В списке оснащения появится система ночного видения с инфракрасной камерой и 12-дюймовыя электронная приборная панелью.

Напомним, до России новинка доберется летом этого года. Дебют модели состоится на Московском автосалоне в августе.