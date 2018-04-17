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Кросс-версия седана «Лада Веста» появится в продаже летом этого года
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Кросс-версия седана «Лада Веста» появится в продаже летом этого года 

Wroom.ru 1 час назад
Фото: Wroom.ru
Накануне, в Москве представили серийную версию седана "Лада Веста Кросс". В качестве концепт-кара машину показали полтора года назад на Московском автосалоне.
"Внедорожная" версия седана «Лада Веста» создана по тому же рецепту, что и выпускающийся с прошлого года универсал «SW Кросс»: увеличенный до 203 мм дорожный просвет, 17-дюймовые колёсные диски, декоративные накладки по периметру кузова, контрастные вставки в интерьере.
Продажи седана «Лада Веста Кросс» начнутся летом этого года, но цены пока не объявлены. По предварительной информации, автомобиль будет предлагаться только в богатых комплектациях, а стоимость седана окажется примерно на 30 тысяч рублей ниже, чем у универсала «SW Кросс» с аналогичным оснащением.
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