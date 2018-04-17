ТОП-10 японских авто на российском рынке Аналитики «Автостат Инфо» составили рейтинг наиболее популярных легковушек из Японии, реализованных в РФ в первом квартале 2018 года.
Лидером рейтинга в отчетный период стал кроссовер Toyota RAV4 — 6262 проданных авто, что на 10% меньше, чем было реализовано в первом квартале 2017 года (6933 ед.). На втором месте находится еще одна модель Toyota, бизнес-седан Toyota Camry, который в первом квартале этого года разошелся в РФ в количестве 5839 ед., — это на 1,2% больше прошлогоднего результата (5769 авто). Еще два места в ведущей «пятерке» принадлежит моделям «Ниссан» — Nissan X-Trail и Nissan Qashqai. В отчетный квартал продажи внедорожников Nissan X-Trail выросли на 28% в годовом сравнении, то есть с 3880 до 4960 ед. авто соответственно, а показатели реализации кроссоверов Nissan Qashqai увеличились на 18,7% с 3866 до 4591 авто. Замыкает ТОП-5 самых популярных «японцев» российского авторынка модель Mazda CX-5, продажи которой приросли за отчетные три месяца на 21,5% и составили 4398 ед. против 3621 авто, реализованных годом ранее.
ТОП-10 японских моделей с самыми высокими продажами на авторынке РФ в первом квартале 2018 года дополнили также Mitsubishi Outlander (4308 ед., +50,3%), Datsun on-Do (4146 авто, +0,2%), Toyota Land Cruiser (3275 шт., +46,7%), Nissan Almera (3013 авто, -7,5%) и Nissan Terrano (2864 ед., +14,1%).