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Представлен бюджетный электрический мотоцикл White Chost
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Представлен бюджетный электрический мотоцикл White Chost 

Автомобильный Петербург 56 минут назад
Фото: Автомобильный Петербург
Китайская компания Sur-Non создала электромотоцикл White Chost способный при полностью заряженных батареях проехать до 100 км. Главная новость в том, что стоимость новинки определена на уровне 2500-3500 $.
В качестве двигателя установлен электромотор мощностью 13.5 л.с., работающий в паре с 2-ступенчатой роботизированной трансмиссией.
Полностью зарядить аккумуляторы мотоцикла владелец сможет всего за 3 часа, что делает двухколесное транспортное средство удобным в эксплуатации в городском режиме.
При данных стоимости и характеристик, White Chost способен успешно конкурировать с аналогами. К сожалению, дата выхода на рынки модели не определена.
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