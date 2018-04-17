Представлен бюджетный электрический мотоцикл White Chost

Китайская компания Sur-Non создала электромотоцикл White Chost способный при полностью заряженных батареях проехать до 100 км. Главная новость в том, что стоимость новинки определена на уровне 2500-3500 $.

В качестве двигателя установлен электромотор мощностью 13.5 л.с., работающий в паре с 2-ступенчатой роботизированной трансмиссией.

Полностью зарядить аккумуляторы мотоцикла владелец сможет всего за 3 часа, что делает двухколесное транспортное средство удобным в эксплуатации в городском режиме.

При данных стоимости и характеристик, White Chost способен успешно конкурировать с аналогами. К сожалению, дата выхода на рынки модели не определена.

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