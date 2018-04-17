Кто быстрее до 300 км/ч: BMW M5, Cadillac CTS-V, Mercedes-AMG E 63 или Porsche Panamera

Немецкий журнал Sport Auto сравнил разгонную динамику четырех автомобилей: BMW M5 нового поколения, Cadillac CTS-V, Mercedes-AMG E 63 S и Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid. Машины ускорялись с места до трехсот километров в час.

Каждый из этих автомобилей оснащается восьмицилиндровыми наддувными бензиновыми двигателями. Новая «ЭмПятая» комплектуется 4,4-литровым агрегатом мощностью 600 лошадиных сил, « Мерседес » — четырехлитровым 612-сильным мотором, «Кадиллак» — 649-сильным двигателем 6.2 с механическим нагнетателем, а «Порше» — гибридной силовой установкой на 680 сил.

Первым из них отметки 300 километров в час достиг Mercedes-AMG E 63 S — на это ему потребовалось всего 28 секунд. Следом за ним, отстав на секунду, финишировали BMW и Porsche. «Кадиллак» в это же время смог добраться только до 280 километров в час.

Ранее разгон «заряженного» седана E-Class до 300 километров в час сравнили с BMW M5 предыдущего поколения и Audi RS7.

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