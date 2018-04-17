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Дешево купить новую Toyota Supra не получится.
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Дешево купить новую Toyota Supra не получится. 

Car.ru 14 часов назад
Фото: Car.ru
На днях стало известно, что над новую моделью Toyota Supra, компания Toyota создаёт совместно с командой BMW.
Грядущее поколение спорткара Supra будет оснащён мощным двигателем BMW. Как сообщает господин Киллман, создают новый атомобиль в стране восходящего солнца — Японии.
Конечно о маленькой стоимости речи и не идёт, чтобы получить автомобиль нового поколения, придётся хорошо потратиться, об этом сообщает вице-президент европейского офиса марки.
Говоря о дизайне, уже стало известно, что автомобиль будет значительно отличаться от предыдущих моделей. Ещё известно, что автомобиль не будет оснащён гибридной установкой, единственное что получит автомобиль — это бензиновый двигатель.
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