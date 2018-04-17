Дешево купить новую Toyota Supra не получится.

На днях стало известно, что над новую моделью Toyota Supra , компания Toyota создаёт совместно с командой BMW

Грядущее поколение спорткара Supra будет оснащён мощным двигателем BMW. Как сообщает господин Киллман, создают новый атомобиль в стране восходящего солнца — Японии.

Конечно о маленькой стоимости речи и не идёт, чтобы получить автомобиль нового поколения, придётся хорошо потратиться, об этом сообщает вице-президент европейского офиса марки.

Говоря о дизайне, уже стало известно, что автомобиль будет значительно отличаться от предыдущих моделей. Ещё известно, что автомобиль не будет оснащён гибридной установкой, единственное что получит автомобиль — это бензиновый двигатель.