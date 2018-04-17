Каким будет новый логотип Фольксваген

После смены руководства Фольксваген было принято решение о вынужденной смене логотипа автокомпании.

Volkswagen принимает меры по смене логотипа, чтобы избежать создавшейся негативный имидж в крупной компании, которая была обвинена в мошенничестве, связанном с программным обеспечением дизельных автомобилей. Логотип планируется представить автовладельцам на обозрение уже в 2019 году, об этом рассказал Йохен Зенпихль, который является менеджером компании. Он должен стать более доступным и будет представлен во время проведения презентации по внедрению электромобилей. Он должен иметь креативный образ не только на автомобилях, но и на электронных гаджетах. Посмотрим что из этого выйдет.