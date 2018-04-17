Volkswagen TERAMONT. Больше, чем просто большой

Долгожданный Volkswagen TERAMONT вызвал огромное количество обсуждений, и мы уже размещали анонсы, фото и видео с этой новинкой от немецкого концерна. Но, как говорится, лучше один раз увидеть…

Приходите, он уже в АВИЛОНЕ! Мощный, статный, вместительный, комфортный… ну что мы опять на словах, приходите, всё увидите сами.

Да, еще такой момент: богатейшая базовая комплектация от 2 799 000 рублей…

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