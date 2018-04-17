Ещё
Volkswagen TERAMONT. Больше, чем просто большой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Volkswagen TERAMONT. Больше, чем просто большой 

Wroom.ru 1 час назад
Фото: Wroom.ru
Долгожданный Volkswagen TERAMONT вызвал огромное количество обсуждений, и мы уже размещали анонсы, фото и видео с этой новинкой от немецкого концерна. Но, как говорится, лучше один раз увидеть…
Приходите, он уже в АВИЛОНЕ! Мощный, статный, вместительный, комфортный… ну что мы опять на словах, приходите, всё увидите сами.
Да, еще такой момент: богатейшая базовая комплектация от 2 799 000 рублей…
Всегда Ваш, АВИЛОН Volkswagen +74957304447
Будем рады видеть вас ежедневно по адресу:
Волгоградский пр. 41, к.2  www.avilon-vw.ru
Wroom.ru: последние новости
Кросс-версия седана «Лада Веста» появится в продаже летом этого года У нового Audi A6 появилась версия с кузовом универсал Корейский Genesis привёз в Россию новый люксовый седан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Казахстан закрыл границу с Россией81
Грузовик вспыхнул на МКАД2
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу1
Россияне отказываются от ОСАГО238
Видео
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
04:22
«Вафельные штрафы»: чем грозит новая разметка
Автоновости ДТП
00:11
Грузовик вспыхнул на МКАД
ДТП
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
03:55
Российских водителей хотят переаттестовывать
Автоновости Другое
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение