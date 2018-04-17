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Названы сроки появления спорт-версии нового Kia Ceed
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Названы сроки появления спорт-версии нового Kia Ceed 

Motor.ru 52 минуты назад
Фото: Motor.ru
«Заряженная» версия хэтчбека Kia Ceed нового поколения (теперь название модели пишется без апострофа) — GT — появится не ранее 2019 года. Об этом со ссылкой на главу департамента продуктового планирования марки Дэвида Лабросса сообщает издание AutoRAI.
По предварительной информации, публичный дебют новинки состоится на Женевском автосалоне весной следующего года. Модель предложат только в пятидверной модификации (сейчас версия GT — трехдверный хот-хэтч) и оснастят 1,6-литровой «турбочетверкой». Отдача агрегата не изменится: на машине текущего поколения он выдает 204 лошадиные силы и 265 Нм момента.
При этом более мощную версию Ceed, аналог «заряженного» Hyundai i30 N, пока выпускать не планируется. По словам Лабросса, на хот-хэтч не будет достаточного спроса, который мог бы оправдать затраты на его разработку.
Kia Ceed третьего поколения дебютировал в Женеве весной текущего года. Модель перешла на новую платформу, сменила гамму силовых установок (там даже появилась умеренно-гибридная система) и обзавелась селектором режимов работы управляющей электроники.
Помимо хэтчбека, в линейке Ceed будет универсал, лифтбек, кроссовер и «шутинг-брейк», вдохновленный прототипом Proceed.
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