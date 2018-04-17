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Lexus исследует несколько вариантов реализации флагманского LS
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Lexus исследует несколько вариантов реализации флагманского LS 

Auto.Today 46 минут назад
Фото: Auto.Today
Еще четыре года назад появилась информация, что японская компания готовит водородный седан LS, но теперь главный инженер заявил, что Lexus готовится создать сразу несколько модификаций. Согласно словам Тошио Асахи, в данный момент производитель рассматривает сразу три варианта: плагин-гибридную версию, полностью электрическую и модель, оснащенную водородным двигателем.
Отчеты за предыдущие года указывают, что пятое поколение LS действительно получит водородную версию. Что касается гибридного седана, Lexus сейчас работает над более мощной гибридной системой. Нынешний гибрид обеспечивает совокупную отдачу в 354 лошадиные силы и 350 Нм крутящего момента и использует 3,5-литровый V6, в то время как следующий автомобиль сможет обеспечить улучшенные показатели и составит конкуренцию автомобилям Mercedes-Benz, BMW, Audi и Tesla. По поводу полностью электрического LS пока ничего неизвестно. Напоминаем, в прошлом году Toyota объявила о прорыве в технологии твердотельных аккумуляторов и подчеркнула, что такие батареи выйдут на рынок ближе к 2022 году. Конечно, технология будет не дешевой, но дополнив ею флагманский седан, автопроизводитель сможет конкурировать с электрическим Mercedes-Benz EQ S.
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