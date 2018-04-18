«Бюджетный» Kia Sportage нового поколения обзавелся ценой

«Бюджетный» Kia Sportage нового поколения обзавелся ценой Китайские дилеры Kia объявили официальные цены на «бюджетную» версию нового поколения кроссовера Sportage. Новинка уже доступна в «Поднебесной». Так называемая альтернативная версия «Киа Спортейдж 2019» представляет собой не абсолютно новую генерацию этого «паркетника», а автомобиль, созданный на платформе «старого» Sportage, который продавался в России в период с 2010 по 2015 годы. В модельной линейке Kia кроссовер расположится на ступень ниже модели Kia KX5 (в нашей стране продается под названием Sportage с 2016 года).

Ценник базовой комплектации «бюджетного» Sportage составит 119 тысяч 900 юаней, что эквивалентно сумме в 1 миллион 188 тысяч рублей по актуальному курсу. В «топовой» версии стоимость этой модели равна 139 тысячам 900 юаней или 1 миллион 387 тысяч рублей. Для сравнения, модель Kia KX5 (новый «Спортейдж») продается в КНР по цене от 124 тысяч 800 юаней или 1 миллион 237 тысяч рублей.

В оснащение китайского Sportage войдет 2-литровый бензиновый мотор мощностью 161 лошадиную силу. Пару ему составит МКПП или 6-диапазонная автоматическая трансмиссия. Привод — только передний.