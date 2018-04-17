«Другой» Kia Sportage оказался дешевле глобального кросса

Компания Kia представила новый серийный «паркетник», разработанный специально для китайского рынка.

В Поднебесной пятиместную модель назвали Sportage. Дело в том, что на китайском рынке Kia сегодня продает два поколения Спортейдж одновременно: модель четвертой генерации (доступна и в России) в Китае зовется KX5, а предыдущий кросс там носит имя Sportage R. На смену последнему «паркетнику» и должна прийти новинка. За пределы «поднебесного» рынка этот кросс вряд ли выберется.

Предвестника китайского Sportage — концепт NP — корейцы показали в ноябре прошлого года на автосалоне в Гуанчжоу. Товарная модель в целом сохранила дизайн прототипа. Кроссовер построен на платформе предыдущего Спортейджа (он же Sportage R), а его ближайшим «родственником» является новый Hyundai ix35 , который тоже представлен только в Китае.

Длина нового «паркетника» Kia равна 4 460 мм, ширина — 1 850 мм, высота — 1 695 мм, колесная база составляет 2 640 мм, дорожный просвет — 180 мм. Для сравнения, габариты глобального Sportage четвертого поколения: 4 480/1 850/1 695 мм, расстояние между осями — 2 670 мм.

Пока новый SUV доступен с одним мотором — бензиновым «атмосферником» Nu 2.0 мощностью 161 л.с. (193 Нм), который работает в паре с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом». Таким же двигателем оснащается и последний ix35. Привод у Kia Sportage — только передний, хотя у модели Хёндэ есть версия 4×4. Кстати, как и у «тридцать пятого», у Спортейджа — задняя многорычажная подвеска. По предварительным данным, позже оба корейских кросса обзаведутся бензиновой «турбочетверкой» 1.4 и семидиапазонным «роботом» с двойным сцеплением, отдача этого мотора неизвестна.

В список оборудования новинки Kia вошли: светодиодные противотуманки с дизайном в стиле «кубики льда», подогрев всех кресел, панорамная крыша, 17— или 18-дюймовые диски колес, мультимедийная система с тачскрином, автопарковщик, системы автоматического экстренного торможения и предупреждения о выходе из занимаемой полосы. Плюс владельцы модели могут скачать приложение на смартфон, через которое можно будет управлять некоторыми функциями автомобиля — например, запустить двигатель, открыть или запереть двери.

Производство Sportage налажено на заводе СП Kia и компании Dongfeng, продажи уже начались. Цена «паркетника» — от 119 900 юаней, что эквивалентно примерно 1 189 000 рублей по актуальному курсу. Предыдущий Sportage R стоит от 144 800 юаней (около 1 436 000 рублей), а за Kia KX5 попросят минимум 171 800 юаней (около 1 703 000 рублей).

Прежний Sportage R в Китае продается довольно вяло — 32 514 реализованных в прошлом году автомобилей. У KX5 показатель еще скромнее — 20 641 экземпляр. Вероятно, более доступный Спортейдж будет расходиться лучше.

Ранее стало известно о том, что Kia готовит к премьере компактный «паркетник» Soul нового поколения.

По материалам: www.kolesa.ru