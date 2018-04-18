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Опубликованы цены «бюджетного» Kia Sportage нового поколения
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Опубликованы цены «бюджетного» Kia Sportage нового поколения 

Car.ru 53 минуты назад
Фото: Car.ru
Производитель Kia сообщил цены «бюджетного» паркетника Kia Sportage свежей генерации, который уже появился в дилерских центрах Поднебесной.
Отметим, что новая модель лежит на платформе «старого» Kia Sportage, реализовывающийся на российском авторынке с 2010 по 2015 годы. В модельном ряду концерна новинка встанет на ступень ниже Kia KX5, который россияне знают как Sportage 2016-2017 года выпуска.
Минимальная цена кросса будет начинаться от 119 900 юаней (1,18 млн рублей), а самый укомплектованный автомобиль можно приобрести за 139 900 юаней (1,38 млн рублей).
Габариты нового кроссовера следующие: 4460 х 1850 х 1670 мм, колесная база равна 2640 мм.
В моторном отсеке Kia Sportage 2019 стоит двухлитровый силовой агрегат с отдачей 161 силу. Сочетается с ним 6-скоростная механика или автоматическая трансмиссия на 6 ступеней. Тип привода — передний.
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