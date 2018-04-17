20 компаний изменили цены на автомобили

К таковым, например, относится узбекский Ravon, сообщает агентство «Автостат». У этого бренда подорожали седан Gentra (на 10 тыс. рублей), седан Nexia и хэтчбек R2 (на 20 тыс. рублей), а также седан R4. Последний увеличился в цене на 10-30 тыс. рублей в зависимости от комплектации.

Volkswagen изменил стоимость четырех моделей — внедорожника Touareg, кроссовера Tiguan, семейства Passat и пикапа Amarok. Автомобили подорожали на 30-65 тыс. рублей. Volvo внес повысил стоимость седанов S60 и S90, а также кроссоверов ХC60 и XC90. В зависимости от модели, цены выросли на 30 тыс. -200 тыс. рублей.

Mitsubishi выросли в цене кроссовер ASX (на 30 тыс. рублей) и пикап L200 (на 50 тыс. рублей), у УАЗа — внедорожник «Патриот» и его коммерческая модификация «Пикап» (на 20 тыс. и 21 тыс. рублей соответственно). Одна модель подорожала у чешской Skodа — кроссовер Kodiaq теперь стоит на 45 — 48 тыс. рублей больше.

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