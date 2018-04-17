Ещё
20 компаний изменили цены на автомобили
Далее:
Читайте также:
Ещё

20 компаний изменили цены на автомобили 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
К таковым, например, относится узбекский Ravon, сообщает агентство «Автостат». У этого бренда подорожали седан Gentra (на 10 тыс. рублей), седан Nexia и хэтчбек R2 (на 20 тыс. рублей), а также седан R4. Последний увеличился в цене на 10-30 тыс. рублей в зависимости от комплектации.
Volkswagen изменил стоимость четырех моделей — внедорожника Touareg, кроссовера Tiguan, семейства Passat и пикапа Amarok. Автомобили подорожали на 30-65 тыс. рублей. Volvo внес повысил стоимость седанов S60 и S90, а также кроссоверов ХC60 и XC90. В зависимости от модели, цены выросли на 30 тыс. -200 тыс. рублей.
У Mitsubishi выросли в цене кроссовер ASX (на 30 тыс. рублей) и пикап L200 (на 50 тыс. рублей), у УАЗа — внедорожник «Патриот» и его коммерческая модификация «Пикап» (на 20 тыс. и 21 тыс. рублей соответственно). Одна модель подорожала у чешской Skodа — кроссовер Kodiaq теперь стоит на 45 — 48 тыс. рублей больше.
Фото: Shutterstock / VOSTOCK Photo
Авторамблер: последние новости
Новый универсал Audi A6 Avant: красивее еще не было Skoda рассекретила новый кроссовер Kamiq Новый Volkswagen Touareg оказался гораздо дороже предшественника
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Казахстан закрыл границу с Россией81
Грузовик вспыхнул на МКАД3
Россияне отказываются от ОСАГО242
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу3
Видео
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
04:22
«Вафельные штрафы»: чем грозит новая разметка
Автоновости ДТП
00:11
Грузовик вспыхнул на МКАД
ДТП
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
03:55
Российских водителей хотят переаттестовывать
Автоновости Другое
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение