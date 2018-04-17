Тюнинг Москвич 2141 — кардинальные изменения для максимального эффекта

Многие, кто хотя бы раз пробовал выполнять тюнинг Москвич 2141 своими силами, знают, как это нелегко. Но нелегко — не значит невыполнимо. Тем более, что для этого сегодня есть все необходимые инструменты и материалы.

1 Полная замена силового агрегата Москвич — дело тонкое

Первое, что приходит на ум после нескольких сотен километров на Москвич 2141 «Святогор» — это слабый двигатель. Мало того, что мотор не способен разогнаться на полную мощь, даже когда авто в идеальном состоянии, так он еще и постоянно скрипит и бурчит. Чтобы исправить ситуацию и избавиться от лишнего непонятного шума, рассмотрим самый эффективный и недорогой вариант — полную замену двигателя машины.

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В качестве донорского агрегата выступит мотор от Ауди-80. Двигатель от немецкого авто можно считать самым оптимальным способом улучшить мощность и динамику Москвич 2141. Агрегат от Ауди многим похож на мотор от «Святогора», имеет схожий принцип работы и для своей замены практически не требует проделывать дополнительные отверстия в кузове машины. Прежде, чем приступать к замене своими руками, нужно купить все составляющие двигателя. Необходимо найти Ауди-80, пригнанное на разборку, и полностью выкупить весь двигатель. Далее снимаем штатные детали Москвич 2141, не разбирая их на мелкие составляющие.

Двигатель автомобиля Ауди-80После демонтируем старый мотор, коробку передач и полуоси. Снимаем радиатор и тщательно расчищаем пространство под капотом машины. Делать это нужно крайне внимательно, стараясь не выдернуть провода. Полностью разбираем коробку передач и производим диагностику ее элементов. При необходимости срезаем часть правых «ушей». После этого можно «примерить» новый мотор и собранную КПП от Москвича. Если все подходит — закрепляем конструкцию, после чего изготовляем новый подрамник для «подушки» КПП. Для этого используем старые подрамники от Москвича 214145 и Ауди-80. Таким же способом подготавливаем к установке креплений.

Следующий этап — самый важный. Установка двигателя должна выполняться так, чтобы все полуоси встали идеально ровно.

Крепления внутренних шрусов должны находиться напротив ступиц, а сам двигатель — в продольном наклоне. Далеко не все способны с первого раза идеально поставить мотор своими руками. Поэтому, если у вас не получается, не теряйте энтузиазма. Этот этап тюнинга предельно важен, и от того, как вы установите мотор, зависит наличие сторонних шумов при езде.

Установка нового мотора

После монтажа агрегата нужно обратить свое внимание на «штаны» в двигателе Ауди. К этому элементу нужно приварить промежуточную трубу от «Святогора». Катализатор от Москвича 214145 можно отложить — он нам не пригодится. Штатные резонатор и глушитель мы оставляем без доработок. Также нет необходимости трогать штатный стабилизатор. Вместе с двигателем Москвич 2141 нужно заменить и кулису КПП. Для этой цели прекрасно подойдет деталь от Ауди. Для лучшего результата понадобится выточить втулку большей длины, накрутить ее вместо ручки, а поверх установить саму ручку.

Небольшим изменениям подвергнется также штатная система охлаждения Москвича 214145. В ней нужно заменить бачок, который мы «одолжим» у Ауди-80. Для того чтобы мотор не глох на низких скоростях, монтируем главный цилиндр сцепления под педаль, проделывая в последней отверстие для штока. После того, как мы выполнили замену двигателя «Святогора» своими руками, нужно проверить все контакты и соединения. Если неисправностей не обнаружено — можно приступать к эксплуатации Москвич 2141.

2 Тюнинг приборной панели «Святогора» — яркие впечатления каждый день

Скажем прямо — салон в Москвич 2141 выполнен довольно-таки уныло. Конечно же, езда в таком авто мало кому понравится. И чтобы добавить освещения кабине «Святогора», первое, на что стоит обратить внимание — это приборная панель машины и ее тюнинг. В штатной комплектации отечественного авто производитель предложил нам всего нескольких лампочек, тускло подсвечивающих спидометр, и еще несколько приборов, расположенных рядом. Наша задача состоит в том, чтобы сделать освещение приборов и передней части салона ярче.

Тюнинг приборной панели «Святогора»Для начала нужно демонтировать внутренние колпачки, которые закрывают 3 штатные лампочки на панели приборов. После этого вытаскиваем защитные стекла, предохраняющие верхний ряд подсветки от повреждений. Далее нужно выломать нижнюю перегородку, после чего вытащить все ее осколки. Готовые отверстия обклеиваем фольгированным скотчем. Его же крепим на заднюю поверхность накладки. После этого протягиваем проволоку ближе к накладке, после чего собираем штатные лампы в обратном порядке.

Демонтаж и разборка панели приборовПосле этого свет, который излучают лампы, будет отбиваться от фольги, освещая гораздо большее пространство в салоне. Это сделает ежедневную эксплуатацию Москвич 2141 «Святогор» намного комфортнее и приятнее. Подобным образом сегодня производится тюнинг панели приборов ВАЗ 2109 и многих других моделей отечественных авто.

3 Улучшение штатной оптики — качественное освещение для безопасной езды

Большинство владельцев Москвич 2141 утверждают, что их авто — это идеальный вариант для тюнинга оптики. Особенно это касается работы, которую предстоит выполнить своими руками. Конечно же, в финансовом плане придется немного потратиться. Но поверьте — оно того стоит.

Первое, что придется сделать — это найти нужные детали для замены. Сделать это очень непросто, так как подходящих фар с такой же электропроводкой, как у «Святогора», практически нигде не осталось. Но расстраиваться не стоит, ведь провода можно подрезать, или использовать переходник. Главное — найти освещение подходящих размеров для тюнинга. После того, как вы нашли оптику для замены на Москвич 2141, нужно подготовить инструменты. Для работы нам понадобится:

набор гаечный ключей;

острый канцелярский нож;

клей;

двусторонний скотч;

отвертка.

Инструменты для замены оптики Москвича 2141Для начала снимаем защитную прозрачную накладку на фарах Москвич 214145. Далее с помощью отвертки и гаечных ключей выворачиваем все крепежные шурупы и болты. Вытаскиваем штатную оптику автомобиля и вычищаем освободившееся пространство от пыли. После сравниваем штатную проводку Москвича и оптики для замены. Если есть необходимость, провода нужно подрезать и зачистить. Подключаем проводку и протягиваем ее к салону машины.

Делать это нужно аккуратно, не задев важные детали авто. Далее вытаскиваем сами фонари, оставляя их подключенными, и на задние стенки в месте расположения фар устанавливаем двусторонний скотч. Наносим на задние стенки клей и вставляем оптику. Если понадобится, фонари нужно немного придержать, чтобы они надежно приклеились к стенкам. После этого прикручиваем крепежи и устанавливаем прозрачную накладку.

Замена фонарей автомобиляМожно продолжать эксплуатацию машины! Что касается фонарей в задней части авто, то самым быстрым и эффективным методом тюнинга станет тонировка задних фонарей своими руками. Она не только сделает ваше авто более современным, но и защитит от опасных бликов водителей позади вас.