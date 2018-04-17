В России в 2018 году начнутся продажи почти 100 новых моделей автомобилей 

Автопроизводители планируют представить на российском рынке 94 модели новых легковых автомобилей 50 марок в 2018 году, подсчитали эксперты «Автостата».
«АвтоВАЗ» планирует до конца 2018 года показать обновленную модель Lada Granta и начать выпуск Lada XRay Cross и Vesta Sport.
Hyundai Motor в середине года начнет продажи обновленных Creta, Tucson и Santa Fe, а Kia — новой модели Ceed. Toyota начала выпуск нового поколения Camry и начнет продажи в ближайшее время в России. Компания также планирует представить в России модели Auris и C-HR.
Chevrolet в июле начнет продажи кроссовера Traverse, а Cadillac — модель CT6. Jaguar пополнил модельный ряд кроссовером E-Pace, в планах — старт продаж электромобиля I-Pace.
Volkswagen в середине года начнет продажи нового поколения модели Touareg. Также в 2018 году компания начнет продажи в России автомобилей Teramont и Arteon, а Ford к осени обновит модели EcoSport, Focus и Mondeo.
Mazda готовится к обновлению Mazda6. Subaru Legacy дилеры ждут в продаже уже в мае, Outback должен появиться месяцем позже. Suzuki Grand Vitara и Jimny доедут до дилеров осенью.
Mitsubishi в мае привезет в Россию модель Eclipse Cross, а PSA — Citroen C-Elysee и Peugeot 508. В планах Volvo старт продаж кроссовера XC40.
BMW покажет в 2018 году 5 моделей, включая обновленные X4, i8, 2-Series Active и новые X7, а также купе 8-серии. Audi привезет в Россию модели кроссоверов Q2 и Q8, а также обновить модели Q3, семейство A6 и A7. Кроме того, компания привезет на российский рынок RS4.
В конце года Mercedes-Benz покажет новую модель AMG GT4. Компания в июне начнет продажи пикапа X-Klasse и также моделей A-Klasse, C-Klasse, CLS-Klasse, G-Klasse, GLE и GLE Coupe и S-Klasse Coupe.
Bentley в 2018 году начала продажи обновленного Continental GT. В конце года компания представит в России обновленную модель Flying Spur. Ferrari начнет российские продажи модели Portofino в июле, а Lamborghini — модели Urus. В планах Rolls-Royce начало продаж первого кроссовера Cullinan и обновленной модели Phantom.
Porsche в августе обновит спорткар 911 GT3 RS и кроссовер Macan. Lexus представит модели LS, UX и IS. Infiniti привезет в Россию кроссовер QX50 в июне, а также QX80. Jeep готовится к поставкам в нашу страну модели Wrangler. Узбекский Ravon готовится привезти в Россию новое поколение модели R4 осенью 2018 года.