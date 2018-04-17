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Шпионы рассекретили салон Skoda Kamiq
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Шпионы рассекретили салон Skoda Kamiq 

Allroader.ru 31 минуту назад
Фото: Allroader.ru
С приближением большого автомобильного шоу в столице Китая мы практически ежедневно узнаем все новые подробности о грядущих премьерах. Так, сегодня, за неделю до старта Auto China 2018, в Сеть попали первые фотографии салона компактного кроссовера Skoda Kamiq. Также мы можем наблюдать и снимки экстерьера новинки.
Что касается внутреннего убранства Kamiq, то оно практически полностью идентично своим собратьям Kodiaq и Karoq. Приборная панель вмещает в себя дисплей мультимедиа-системы средних размеров с физическими элементами управления и дефлекторами воздуховодов по флангам. Блок климат-контроля и трехспицевое рулевое колесо с кнопками неотличимы от таковых у двух других кроссов Skoda.
Готовящийся к премьере Skoda Kamiq будет продаваться исключительно на китайском рынке, радуя автомобилистов Поднебесной увеличенным полезным пространством салона и россыпью встроенных отсеков для хранения. Под капотом SUV примостится экономичный 1.5-литровый бензиновый «атмосферник» на 108 л.с., работающий в паре с «механикой» и «автоматом».
Официальная презентация Шкода Камик состоится 25 апреля в Пекине, а в продажу машина поступит через пару месяцев после этого. Цена кроссовера составит от 14.5 до 16 тысяч в долларовом выражении. Производством Камик займется совместное предприятие Shanghai Volkswagen.
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