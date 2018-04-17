Модернизация БМВ Е36 — новый вид и возможности знаменитой тройки

БМВ Е36 выпускали с 1990 до 2000 годы с разными вариантами кузова — хэтчбек, универсал, кабриолет, седан, купе. Отечественных автолюбителей больше всего интересует тюнинг последних двух модификаций знаменитых немецких автомобилей. Именно купе и седаны BMW E36 чаще всего встречаются на российских дорогах.

1 Внешний тюнинг «бэхи» 3 серии — что можно сделать самостоятельно?

BMW E36 считается одним из самых продаваемых транспортных средств баварских автоконструкторов. Купе, седаны, а также хэтчбеки и универсалы 3-й серии массово бороздят автотрассы СНГ. По этой причине вполне естественным выглядит желание их владельцев выделить свою машину из общего потока одинаковых автомобилей. Сделать это несложно даже без обращения в специализированные ателье и техцентры. Многие работы по модернизации BMW E36 можно сделать своими руками.

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Экстерьер описываемых авто легко изменить посредством установки на них современных аэродинамических обвесов. Эти изделия кардинально преображают облик машины и придают ей дополнительные динамические характеристики. Правда, многие автомобили, ввиду своего почтенного возраста (напомним, что последняя «бэха» рассматриваемой модификации была выпущена более 15 лет тому назад), перед монтажом аэрообвеса нуждаются в косметическом, а иногда и в более серьёзном ремонте.

Очень часто владельцы BMW E36 вынуждены полностью менять задний и передний бамперы своей ласточки. Такую операцию можно произвести на станции техобслуживания, заплатив определенную сумму денег. Но проще заменить бамперы своими руками. Тогда вам нужно будет потратиться лишь на приобретение новых конструкций. Передний бампер без малейших затруднений демонтируется в частном гараже. Причем вы легко снимете его и отдельно, и вместе с усилителем. В первом случае необходимо поддеть обычной отверткой молдинги, найти под ними крепежные болты и открутить их. Если же вы хотите демонтировать бампер с усилителем, придется выполнить следующие действия:

Открыть капот машины.

Аккуратно снять фары с указателями поворотов.

Открутить специальные крепления (все те же болты), которые вы увидите под фонарями. Этот крепеж как раз и соединяет кузов автомобиля с усилителем бампера.

После всех этих действий (и в первом случае, и во втором) останется только демонтировать подкрылки. Процедура выполняется элементарно — следует выкрутить колеса, аккуратно стащить с направляющих бампер, а затем освободить фары от омывателей и от имеющихся проводов. Задний бампер демонтируется по тому же принципу. Нужно убрать пластик под покрытием багажника и открепить демпфера (либо отсоединить от трех клипс нижнюю губу в случаях, когда конструкция снимается с усилителем). А затем отвинтить подкрылки и аккуратно сдвинуть бампер.

Установка новых изделий выполняется в обратном порядке. После их сборки можете улучшать экстерьер BMW E36 посредством аэрообвесов или с помощью оригинального спойлера. Его вполне достаточно для того, чтобы сделать авто более спортивным и придать ему агрессивный облик. Такой тюнинг не потребует от вас чрезмерных финансовых затрат.

2 Оптика тройки — нужно ли улучшать фары?

Штатные противотуманки, головные и габаритные огни, поворотные указатели БМВ Е36 на данный момент являются и физически, и морально устаревшими. В 1990-х фары тройки можно было считать идеальными. Но сейчас появилась масса более совершенной альтернативной оптики. Именно ее нужно установить на свою железную красавицу.

БМВ Е36 с улучшенными фарамиМодернизация оптики BMW E36 предполагает, что вы установите следующие новые элементы:

Головные фары. При неограниченном бюджете на тюнинг желательно покупать фирменные изделия для «бэхи» (их стоимость находится на уровне 400 долларов). Если такая сумма для вас неподъемная, приобретите менее дорогие (и при этом качественные) фары. Специалисты рекомендуют приобретать оптику под брендом Hella. Огни от малоизвестных китайских производителей лучше не брать.

Противотуманные фары и указатели поворотов. Старые лампы накаливания обязательно заменяются светодиодами. Все знают, что диоды светят в разы эффективнее. Так почему бы не порадовать свою тройку, будь то седан или Е36 coupe, по-настоящему качественными огнями? Тем более, что сейчас в продаже есть специальные модули. С их помощью легко заменить одним махом все задние фары. Не нужно ничего разбирать, перебирать, добавлять — демонтируете старые огни и ставите на их место светодиодные модули.

Ангельские глазки. Проще всего поставить на BMW E36 готовые комплекты фирменных глазок. Обходятся они не дорого. Но при желании реально сделать реснички на передние фары и самостоятельно. Есть немало видео, где эта процедура описана максимально подробно. Не будем повторяться.

Профи категорически не рекомендуют портить внешний вид тройки и пытаться поставить популярный в настоящее время ксенон в те места, где его не должно быть. БМВ Е36 остается престижным авто и в наши дни. Не следует ломать шикарную задумку баварских конструкторов, осуществляя непродуманный тюнинг. А вот тонировку фар при помощи особых пленок либо по технологии напыления выполняйте смело. Она придаст машине дополнительной привлекательности.

3 Обновление салона BMW E36 coupe — перетяжка дверей

Опишем простой способ модернизации интерьера вашей любимой немецкой ласточки. Для перетяжки дверей вам потребуется кожзаменитель, перфорированный с одной стороны (возьмите серый и черный материал — примерно 1,5 и 3 погонных метра), поролон (два рулона), четырехмиллиметровая по толщине фанера, отвертка, степлер и скобы для него, широкий малярный скотч, полукруглый напильник, ножницы, сверла (сечение — 1,9 мм), дрель, шайбы и саморезы.

Обновленный салон БМВ Е36Процедура проводится по далее приведенной схеме:

Вырезаете по размерам двери E36 coupe кожзаменитель (используйте острый нож и ножницы), поролон и фанеру (электрический лобзик). Не забудьте прорезать участки для ручек.

Подгоняете сделанную заготовку по размерам двери — дотачиваете фанеру напильником.

Крепите к изготовленной накладке поролон, а затем обтягиваете конструкцию кожзамом. Его фиксацию производите строительным степлером.

По периметру обтянутой фанеры делаете отверстия.

Прикрепляете новую обшивку к двери саморезами.

Аналогичным образом изготавливаете обшивку для второй двери Е36 coupe. Как вы сами понимаете, описанный способ подходит и для авто с другим типом кузова. Просто для седана вам предстоит сделать четыре фанерные заготовки, а для хэтчбека — три (по числу дверей). Дальнейший тюнинг салона тройки выполняйте с ориентиром на имеющийся бюджет и на собственные предпочтения. Что можно сделать? Да все, что угодно. Установите классную аудиосистему в автомобиль, оснастите его современным навигатором, подсветите приборную панель диодами, сделайте новую обшивку потолка. Проявите фантазию, чтобы создать для себя уютный интерьер в машине.

4 Советы по технической модернизации — грамотный тюнинг

Через 10–12 лет эксплуатации BMW E36 рекомендуется произвести замену его амортизаторов. При этом можно выполнить популярный сейчас тюнинг, позволяющий занизить клиренс интересующего нас автомобиля. В данном случае следует придерживаться нескольких условий. На заднюю часть машины необходимо монтировать заниженные на 2,5 см пружины амортизатора, а на переднюю — на 4 см. Также возможен и тюнинг, при котором спереди и сзади ставятся одинаково заниженные (на 3 см) изделия.

Техническое обновление движкаЕсли не прислушиваться к этому совету, центр тяжести Е36 сместится. Итогом такого положения вещей будет то, что машина на поворотах станет менее управляемой. А это уже прямой путь к дорожно-транспортному происшествию. Водители, которые колесят на своей «бэхе» по исключительно ровным городским автотрассам, могут сделать еще более низкий клиренс — занизить амортизационные пружины на 6 и 8 см (соответственно сзади и спереди). Но на таком транспортном средстве ни в коем случае нельзя выбираться за город на плохие дороги.

Желательно выполнить также тюнинг стабилизаторов. Штатные устройства на БМВ Е36 изначально были не самыми качественными (тест Euro NCAP 1997 г. дал им весьма посредственную оценку). А уж после 10–15 лет эксплуатации надежность этих узлов и вовсе можно поставить под сомнение. Повышения качества управления транспортным средством добиваются посредством монтажа стабилизаторов под брендом H&R. Такие изделия идеальны для тройки.

Легкость и плавность вождения «бэхи» повышают при помощи установки на Е36 хороших передних рычагов.

Оптимально, если они будут дополнительно снабжены сайлент-блоками. После их монтажа вы сами удивитесь, насколько более динамичной в управлении стала ваша немка. И последний совет профи. Замените старую тормозную систему своего авто на современную. Вам нужно всего лишь смонтировать новые армированные шланги вместо штатных. Изделия с армированием позволяют четко корректировать прилагаемые тормозные усилия. Кроме того, они служат без поломок несколько десятилетий.