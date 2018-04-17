Обновлённый SsangYong Tivoli пробрался в Европу под видом спецверсии

На британский рынок выходит новый топовый вариант исполнения компактного «паркетника» SsangYong

Спецверсию назвали Ultimate, внешне такой Tivoli отличается от стандартной модели наличием светодиодных противотуманок иной формы, другим передним бампером. За доплату доступна двухцветная окраска: крыша, корпуса наружных зеркал и спойлер могут быть выполнены в белом или черном.

В британском офисе SsangYong заявили, что тираж Ultimate ограничен лишь 60 экземплярами. Между тем Tivoli с аналогичным дизайном уже давно продают на родине марки: в Южной Корее кроссовер обновился еще летом прошлого года. Судя по тому, что рестайлинговую модель позиционируют как спецверсию, в Европу «стандартные» посвежевшие машины пока не собираются.

Также в арсенале SsangYong Tivoli Ultimate значатся: «кожаный» салон, передние кресла с вентиляцией и электрорегулировками, мультимедийная система, камера заднего вида, обогрев рулевого колеса, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, семь подушек безопасности (включая «эйрбег» для коленей водителя), системы автоматического торможения, предотвращения фронтального столкновения и предупреждения о выходе из занимаемой полосы.

На фото: SsangYong Tivoli Ultimate

В новой версии кроссовер предлагается с бензиновым «атмосферником» 1.6 мощностью 128 л.с., который работает в паре с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом». Привод у такого «паркетника» — только передний. Для обычной модели еще предусмотрен дизель 1.6 с отдачей в 115 л.с. У кросса с мотором на «тяжелом» топливе есть версия 4×4. Цена Tivoli Ultimate с «механикой» — 17 495 фунтов, что эквивалентно примерно 1 555 000 рублей по актуальному курсу. Кроссовер с «автоматом» обойдется в 18 745 фунтов (около 1 666 000 рублей).

Кстати, у Тиволи еще есть «растянутая» версия XLV (4 440 мм против 4 202 мм у «короткой» модели), она отличается лишь дизайном экстерьера, моторы у нее такие же. «Длинный» кросс даже в Корее пока не обновился.

Напомним, в России Tivoli и XLV тоже представлены, на наш рынок «корейцы» вышли в конце января 2017-го. В РФ оба кроссовера можно купить только со 128-сильным бензиновым мотором 1.6. У «короткого» автомобиля — лишь передний привод, XLV предлагается в версиях 4х2 и 4х4.

В Европе дилеры SsangYong реализовали в прошлом году 7 144 «паркетника» Tivoli (-32% по сравнению с 2016-м) и 2 216 машин XLV (+92%). В России же в 2017-м продано лишь 47 «коротких» и 26 «растянутых» кроссоверов. Кстати, на данный момент на российском сайте SsangYong отсутствуют цены моделей. На старте продаж Тиволи стоил от 999 000 рублей, XLV — от 1 439 000 рублей.

По материалам: www.kolesa.ru