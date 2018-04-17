5 французских автомобилей, которые удивили мир

У дизайнеров и конструкторов навык неординарности, если можно так выразиться, прокачан максимально. Даже сейчас они создают весьма странные авто, например, Citroen Cactus. А то ли было раньше!

Тележки Кюньо

Николя Кюньо испытал свою первую машину с паровым двигателем в далеком 1769 году. А назвал это это чудо конструкторской мысли «Малая телега Кюньо». Пробный заезд показал, что транспортное средство требует доработки. И спустя год конструктор отправил на тесты «Большую телегу Кюньо», которую называл еще и «Огненной телегой». Второе название появилось из-за того, что француз позиционировал ее, как буксир для артиллерийских орудий.

Любопытно вот что: телеги Кюньо являются предшественниками не только автомобилей, но и паровозов. Дело в том, что они приводились в движение силой пара. Привод имело лишь одно переднее колесо. Кстати, из-за плохой управляемости, именно Кюньо стал первым человеком, угодившим в автомобильную аварию. Во время испытаний он не справился с управлением и врезался в стену.

Вообще, телега представляла собой дубовую раму (ее длина — 7,25 м) на трех колесах без рессор. А над передним находился двухцилиндровый паровой котел. В качестве топлива использовались дрова. Во время испытаний Николя сумел разогнаться до 4 км/ч. И этой скорости хватило, чтобы не вписаться в поворот.

Что касается трансмиссии, она была выполнена необычным образом. Пар, выходящий из котла, направлялся в пару цилиндров с поршнями, соединенных между собой специальным коромыслом. Никакого привычного кривошипно-шатунного механизма не было и в помине. Переднее колесо управлялось не «баранкой», а двумя толкающими рычагами. И каждый толчок поворачивал колесо примерно на четверть от его полного поворота. А еще тележка могла ехать не только вперед, но и назад. За то отвечала специальная защелка.

Вскоре после испытаний Кюньо был арестован по политическим мотивам. А в 1794 году его «Огненную телегу» отправили в парижский музей искусств и ремесел.

Ferrari и Panhard CD До середины 50-х годов прошлого столетия в гонках «24 часа Ле-Мана» победу разыгрывали между собой Ford Porsche . Их машины оставляли не удел всех остальных благодаря своей мощности. Но появление Panhard CD все перевернуло с ног на голову. Дело в том, что при создании этого «француза» упор был сделан на аэродинамику и по показателю сопротивления воздушному потоку (0,12 Cx) равных ему не было. Кроме этого, модель CD вошла в историю как первый автомобиль с задним диффузором и «граунд эффектом» — специальным днищем кузова с каналами, обеспечивами дополнительную прижимную силу. Это уже позже подобное появится на формульных болидах Lotus

Panhard CD оснащался 2-цилиндровым 1-литровым рядным силовым агрегатом, чья мощность составляла 70 «лошадей». Компанию ему составляла 5-ступенчатая «механика». Машина могла разогнаться до 225 км/ч.

Производился автомобиль с 1963 по 1965 годы. А потом Panhard вошел в состав Citroen и в 1967 году история бренда закончилась.

Panhard CD производился в гоночной и гражданской версиях. И если в первом случае к облику машины претензий не было, то во втором. Странный даже для французов дизайн не нашел отклика в сердцах покупателей.

Citroën DS PLR Michelin

В 70-х годах компания Michelin озадачилась выпуском шин для грузовиков. Поскольку конкуренция в том сегменте была жесткая, права на ошибку французы не имели. Поэтому в 1972 году они решили выпустить специальный автомобиль для тестов. И вскоре появилось жуткое создание на базе Citroën DS с одиннадцатью колесами. Выбор «Ситроена» объясняется просто. С 1934 по 1976 годы этой компанией владел как раз Michelin.

Удивительный автомобиль получил название Citroën DS PLR Michelin. А аббревиатура PLR расшифровывалась как «Poids Lourd Rapide». Проще говоря, «быстрый грузовик». Когда машина стала достоянием общественности, за ней быстро закрепилось прозвище «сороконожка».

Citroën DS PLR Michelin оснащался парой силовых агрегатов V8 с рабочим объемом 5,7-литра, а их суммарная мощность составляла порядка 500 л.с. Интересно, что оба мотора находились в задней части машины. Один из них отвечал за три задние оси, а другой — только за одиннадцатое грузовое колесо, закрепленное по центру машины. Именно на нем специалисты «Мишлен» тестировали новые покрышки. «Сороконожка» могла разогнаться до 180 км/ч.

В начале 00-х годов дизайнеры Renault громко и самоуверенно заявили, мол, будущее настало. А раз так, будьте добры любить и жаловать футуризм. И первым детищем наступившего миллениума стал Renault Avantime. Автомобиль странный и неоднозначный, поскольку в нем совместили купе и минивэн.

Однако публика оказалась не готова к такому «привету из будущего». И, несмотря на качественную техническую начинку, уникальную систему открывания дверей, машина провалилась. С 2001 по 2003 годы было выпущено лишь 8 587 Avantime.

Кстати, эта модель по версии британского журнала Auto Express вошла в топ худших машин, которые продавались в Англии за последнюю четверть века.

Matra Murena

В начале 80-х годов прошлого столетия французы отважились на опрометчивый поступок — они решили попытаться отвоевать себе часть рынка спортивных автомобилей. А главным бойцом стал спорткар Matra Murena. На конвейере этот автомобиль находился с 1980 по 1983 годы и было выпущено 10 613 авто. Не такого результата ожидало руководство, поэтому на заводе в Роморантене вместо «Мурены» быстро наладили производство минивэна Renault Espace

Создатели позиционировали Murena как чуть ли не уникальный 3-местный спорткар. Но на деле все оказалось прозаичней. И в салонах покупателям говорили, что центральное кресло лучше сложить, превратив в удобный подлокотник, и больше не раскладывать.

Машина комплектовалась 1,6-литровым (92 л.с.) или 2,2-литровым (142 л.с.) силовыми агрегатами. А максимальная скорость «Мурены» составляла 182 км/ч.

В мечтах руководства компании Matra Murena должна была взорвать рынок и принести огромные дивиденды. На деле, она стала последней в истории Matra. Тягаться с конкурентами компании было уже просто не по карману.