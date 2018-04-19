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Jeep Grand Commander вышел в продажу
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Jeep Grand Commander вышел в продажу 

Allroader.ru 48 минут назад
Фото: Allroader.ru
В Китае дилеры Jeep приступили к приему заказов на новый внедорожник Jeep Grand Commander. Одновременно стали известны и цены на американский автомобиль. Флагман модельного ряда Jeep, обладающий длиной кузова в 4 873 мм, по своим габаритам немного превосходит Jeep Grand Cherokee и может похвастать салоном на семь посадочных мест. Длина колесной базы модели составляет 2 800 мм.
На китайском рынке внедорожник доступен с двумя вариантами 2.0-литрового турбомотора, развивающего мощность 234 или 265 лошадиных сил в зависимости от степени форсирования. Трансмиссия только автоматическая с девятью диапазонами, в то время как привод покупатели смогут выбирать между передним или двумя ведущими осями.
В зависимости от комплектации, Джип Гранд Командер получит до десятка подушек безопасности, крупный дисплей мультимедиа-системы с широким функционалом, электронный «ручник», климат-контроль с тремя зонами обдува, интеллектуальный круиз-контроль, кожаный салон, панорамную крышу, электроприводы управления настройками кресел и различные электронные системы безопасности.
Известно, что минимальная цена Jeep Grand Commander составит 280 тысяч юаней или почти 2.8 миллиона рублей, в то время как топовая комплектация внедорожника обойдется покупателям в 410 тысяч юаней (немногим больше 4 миллионов рублей).
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