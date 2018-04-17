Россия продолжает наращивать объёмы производства легковых машин

За первый квартал с конвейеров местных предприятий сошло примерно 370 000 «легковушек».

Представители автомобильных заводов, работающих на территории России, отчитались об объёмах производства автомобилей по итогам прошлого месяца и первого квартала 2018 года. За январь-март в общей сложности было выпущено около 370 000 легковых машин, из них на первый весенний месяц пришлось примерно 132 000 единиц.

Динамика прироста объёмов выпуска «легковушек» за первый квартал составила 19,9% (по отношению к тому же периоду 2017 года), а за март — всего 8,4%, значит, темпы наращивания производства машин в России замедляются. Это в том числе можно объяснить низкой базой января (прирост к АППГ — на 31,7%) и февраля (23,5%).

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0 0 09.04.2018

Теперь автопроизводители ждут того, как рынок отреагирует на недавние изменения. Напомним, ряд брендов увеличили цены из-за повышения утилизационного сбора (это в основном касается импорта), также некоторые обеспокоены скачками на валютном рынке и ослаблением рубля. В случае, если это отразится на продажах новых легковых машин в России, вполне вероятно, заводам придется пересматривать планы по выпуску продукции.

Помимо этого в конце марта 2018 года на заводе «Автотор» в Калининграде запустили в серию Hyundai Sonata . Модель, собираемая методом SKD, вернулась на российский рынок в сентябре 2017 года после четырёх лет отсутствия. При этом седьмое поколение Сонаты «вытеснило» Hyundai i40 (этот автомобиль раньше также выпускался на мощностях калининградского предприятия).

По данным Росстата, по итогам марта уменьшился объём производства грузовых автомобилей в РФ. Всего в прошлом месяце было выпущено примерно 13 600 тяжеловозов, что говорит о спаде на 1,8% по отношению к АППГ. Однако спад не относится к лидеру отрасли: КАМАЗ в прошлом месяце выпустил свыше 3 300 машинокомплектов, что соответствует приросту на 5,5%.

По итогам производства грузовиков в России в январе-марте 2018 года пока что динамика положительная: при суммарном показателе порядка 30 700 экземпляров прирост по отношению к первому кварталу прошлого года составляет 4,3%. Отметим, в начале прошлого месяца на КАМАЗе стартовал выпуск нового трёхосного седельного тягача с индексом 65209. У него колёсная формула 6х2 и задняя подъёмная ось, что помогает экономить топливо.

Помимо этого новинки встали и на конвейер калужского завода «ПСМА Рус»: стартовало производство коммерческих фургонов Peugeot Expert Citroen Jumpy . Их выпускают в двух вариантах длины: L2 (4,95 метра) и L3 (5,30 м), а также в двух вариантах полной массы — до 2,5 тонн и более 3 тонн. Объём грузового отсека фургонов варьируется в диапазоне от 5,8 до 6,6 кубометров.

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По материалам: www.kolesa.ru