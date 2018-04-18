Ещё
Электрокроссовер Buick проедет без подзарядки 600 километров
Далее:
Читайте также:
Ещё

Электрокроссовер Buick проедет без подзарядки 600 километров 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Марка Buick, принадлежащая концерну General Motors, раскрыла подробности о концептуальном кроссовере Enspire, публичный дебют которого состоится на автосалоне в Пекине уже в конце апреля. Новинка стала предвестником товарного вседорожника для китайского рынка. Однако сроки его выхода пока неизвестны.
Кроссоверы на электротяге, которые станут серийными через пару лет  Кроссовер Buick Enspire оснащен электрической силовой установкой eMotion. Ее отдача составляет 557 лошадиных сил. На одной зарядке концепт-кар способен проезжать до 596 километров. Блок батарей поддерживает высокоскоростную и беспроводную зарядку и до 80 процентов заряжается за 40 минут.
Тема архитектуры салона прототипа называется «Окружающий горизонт» (Surround Skyline). Центральная консоль и подлокотники выполнены из текстурного дерева и отделаны микроволокнистой замшей. В списке оснащения: экран на органических светодиодах, проекционный дисплей с поддержкой технологии дополненной реальности и подключение к Сети по стандарту связи 5G.
Ранее Buick анонсировал выпуск модели Velite 6 в модификации с гибридной и электрической силовой установкой. Ее предвестником стал концепт Velite, показанный в ноябре 2016 года.
А вы уже читаете
«Мотор» в Телеграме?
Motor.ru: последние новости
Британцы назвали самый безопасный автомобиль Седан Lada Vesta стал вседорожником с 20-сантиметровым клиренсом Ford запатентовал салон-карусель
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Росгвардеец напал на водителя «Оки»5
Казахстан закрыл границу с Россией81
Путин пересядет на «Кортеж» после инаугурации
Как уволили «непотопляемого гаишника»
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Видео
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:10
Росгвардеец напал на водителя «Оки»
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
04:22
«Вафельные штрафы»: чем грозит новая разметка
Автоновости ДТП
00:11
Грузовик вспыхнул на МКАД
ДТП
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение