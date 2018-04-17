Компания Buick показала электрический кроссовер Enspire

Компания Buick показала свой новый электрический концепт — это купе-кроссовер Enspire, который будет официально представлен на автосалоне в Пекине. Buick Enspire оснащается 557-сильной электрической силовой установкой, которая разгоняет кросс-купе с места до 96 км/ч всего за 4 секунды. Больше никаких данных, в том числе о количестве электромоторов, пока нет.

О батарейках, которые питают СУ концепта Buick Enspire также пока информации нет. В пресс-релизе говорится лишь о запасе хода в 595 км, и что зарядить аккумуляторы до 80% можно всего за 40 минут (при наличии устройства быстрой зарядки).

Дизайн интерьера Buick Enspire в компании называют «Окружающий горизонт» (Surround Skyline). Особенно стоит отметит центральную консоль, отделанную натуральным деревом и замшей, OLED-экран информационно-развлекательной системы и навигацию с функцией дополненной реальностьи, и поддержкой высокоскоростных сетей 5G.

Концепт Buick Enspire призван продемонстрировать наработки компании в области дизайна и использования инновационных технологий. Появится ли серийная версия кросс-купе пока неизвестно.