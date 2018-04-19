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В России начали продавать обновленный Ford Explorer
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В России начали продавать обновленный Ford Explorer
Вести.Ru
48 минут назад
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Фото:
Вести.Ru
Компания Ford
слегка модернизировала полноразмерный семейный кроссовер Explorer. И хотя в целом обновления можно назвать косметическими, некоторые полезные доработки сделаны специально для российского рынка.
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