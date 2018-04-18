Mercedes A-Class оценили в рублях

Российские дилеры открыли прием заказов на самый доступный Mercedes. Хэтчбек А-класса можно купить за 1 720 000 рублей, тогда как предшественник стоил от 1 680 000 рублей.

В начальную комплектацию Comfort включили климат-контроль, галогеновые фары, 16-дюймовые стальные колеса, тканевый салон, датчики света и дождя, а также навигацию. Для более дорогих версий доступны отделка салона искусственной кожей, комфортные или спортивные кресла с интегрированными подголовниками, 18-дюймовые колеса, цифровая комбинация приборов, увеличенный центральный дисплей, светодиодные фары, камера заднего вида.

Топовая из четырех комплектаций под названием Sport обойдется в 2 120 000 рублей. За дополнительные 554 тысячи рублей можно заказать спецверсию Edition 1 с особым оформлением экстерьера и салона.

Выбора силового агрегата пока нет. Все пятидверки везет турбомотор 1.3 мощностью 163 л.с. в сочетании с семиступенчатым роботом. На разгон до сотни у машины уходит восемь секунд, а ее предел — 225 км/ч. Позже ожидается появление полноприводного А-класса с мотором в 190 сил.