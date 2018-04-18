Появились подробности о краш-тестах автомобилей «Кортежа»

По словам Мантурова, «технологии и наработки, которые были реализованы в этом проекте, эффективны». В интервью газете «Известия» он рассказал, что в настоящее время продолжаются работы по настройке систем пассивной безопасности и напомнил, что несколько машин — лимузинов, седанов и минивэнов, уже поступили в Гараж особого назначения.

Как сообщал «Авторамблер», в начале апреля появились фотографии с краш-тестов седана проекта «Кортеж». Безопасность автомобиля проверили в лаборатории НАМИ по усложненной схеме: машину подвергли фронтальному удару на скорости 64 км/ч с 40-процентным и 100-процентным перекрытием, а затем боковому удару о столб и удару сзади 1300-килограммовой тележкой. Седан успешно прошел все испытания.

Ранее стало известно, что публичный дебют президентского лимузина состоится в рамках торжественной церемонии инаугурации, которая пройдет в мае. Седан и минивэн сопровождения покажут в конце августа на Московском автосалоне.