Lexus рассекретил новый большой седан

Некоторые подробности об автомобиле уже известны. Во-первых, он «переехал» на глобальную платформу TNGA — на ней же построена, например, новая Camry. Во-вторых, со сменой поколения ES, вероятно, обзаведется заднеприводной версией. Последнее связано с тем, что Lexus намеревается снять с конвейера не пользующийся популярностью заднеприводный седан GS, и ES предстоит занять опустевшую нишу.

Что касается моторной линейки, то ее ES также разделит с Camry. Топовым станет 3,5-литровый V6, отдача которого составит 300 л.с., а европейцы получат гибридную модификацию с 208-сильной установкой. В России же седан, вероятно, предложат с рядными бензиновыми «четверками». Сроки появления автомобиля в продаже пока не объявлены.

Фото: Lexus