Новый Lexus ES рассекречен официально

Премиальная японская марка Lexus опубликовала первые официальные фотографии и короткий видеоролик с седаном ES нового поколения. Мировая премьера автомобиля состоится в рамках Пекинского мотор-шоу 2018 года, который откроет свои двери 25 апреля.

Никакой официальной информации о новом спортивном седане Lexus ES пока нет. Как и предполагалось, модель нового поколения получила стильный и современный дизайн экстерьера, позаимствованный у флагманской модели LS.

Известно, что автомобиль построен на новой платформе TNGA. Не секрет, что эта «тележка» используется при строительстве всех новых моделей японского автогиганта Toyota , включая C-HR, Prius, Camry, Avalon и Corolla. Ожидается, что седан Lexus ES стал больше и просторнее своего предшественника.

Скорее всего, в гамме силовых агрегатов седана не произойдёт серьёзных изменений. Ожидается, что автомобиль будет доступен с модернизированным двигателем 3.5 V6, отдача которого будет увеличена до 300 лошадиных сил. В паре с мотором будет работать трансмиссия 8АКП. Помимо этого, у модели будет гибридная модификация.

По неофициальным данным, официальные продажи седана Lexus ES нового поколения стартуют позже в 2018 году. На мировом рынке «японцу» предстоит конкурировать с такими моделями, как Volvo S90, BMW 5-Series, Lincoln Continental, Jaguar XF, Audi A6 и Mercedes-Benz E Class.

Повторимся. Мировая премьера нового седана Lexus ES состоится в рамках Пекинского автосалона 2018 года, который начнёт свою работу 25 апреля.