Компания «Volkswagen» планирует изменить свой логотип в 2019 году

Напомним, современный логотип актуален с начала нулевых. Это все та же неизменная с 1939 года монограмма из букв V и W в белом круге на сине-голубом фоне. В 2012 году дизайнеры потрудились над тем, чтобы буквы « VW » получили объем — как в формате 3D.

Как сообщает автопортал Tvoe-avto.com, автопроизводитель хочет заменить существующий логотип на более яркую эмблему. Об этом рассказал Bloomberg со ссылкой на Йохена Зенпихля, главу «Volkswagen» по маркетингу. По его словам, за последние годы марка частично утратила свою эмоциональную привлекательность. Это связано не только с дизельгейтом, но и с политикой компании.

Обновленный логотип «Volkswagen» разработают с учетом всех современных тенденций. Эмблема должна хорошо смотреться как на экране смартфона, так и на автомобилях с традиционным двигателем и новой серии электрокаров.