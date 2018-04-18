Mitsubishi — выбор автолюбителей этой весной

Какие требования предъявляются к современному автомобилю? Он должен быть надежным, экономичным и красивым, как внутри, так и снаружи. Автомобиль должен отвечать современным требованиям безопасности и технологичности. А с наступлением тепла опытные автолюбители непрочь дополнить своего верного коня высоким дорожным просветом, полным приводом и вместительным багажником. Ведь не за горами поездки на природу и рыбалку, начало строительного сезона и активных спортивных развлечений на свежем воздухе. Всем этим требованиям, как нельзя лучше, отвечают автомобили марки Mitsubishi

Автомобили с настоящим японским характером, непревзойденным качеством и долговечностью службы становятся для жителей Оренбурга ближе!

Уже скоро, 19 апреля, состоится открытие нового Дилерского Центра Mitsubishi по адресу: Оренбург, ул. Волгоградская, 2А. В ДЦ представят полный спектр услуг по покупке и обслуживанию автомобилей бренда Mitsubishi.

Из истории бренда Mitsubishi

На долю компании, созданной еще в 1873 году предприимчивым потомком самураев Ятаро Ивасаки, выпало многолетнее производство военных грузовиков и автобусов для целей оборонной промышленности Японии, позже выпуск так необходимых в послевоенное время трехколесных легких грузовиков и работающих на альтернативном топливе мотороллеров. На современном этапе бренд специализируется на производстве внедорожников и кроссоверов.

Модельный ряд Mitsubishi 2018

Официальный дилерский центр ТТС Mitsubishi в Оренбурге представит для покупателей полный модельный ряд автомобилей бренда.

Настоящей легендой Mitsubishi является автомобиль, производимый с 1982 года, 12-кратный победитель ралли-рейда «Дакар» и кумир многих поколений — Pajero IV. Минималистичный дизайн и строгий стиль, уникальная трансмиссия с возможностью подключения полного привода на скорости до 100 километров в час, большой и светлый салон, удобная «капитанская» посадка водителя и отличная обзорность — это все то, что бережно сохраняется инженерами бренда для настоящих поклонников данной модели.

Новым флагманом модельного ряда является рамный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport c классическим восьмиступенчатым автоматом Aisin и линейкой мощных и надежных двигателей. В 2017 году данный автомобиль удостоился награды «Внедорожник года» в категории среднеразмерных внедорожников. Автомобиль, словно сошедший со страниц автомобильного глянца, поражает не только своим безупречным стилем, но и непревзойденной прочностью, благодаря мощной стальной лонжеронной раме. Вместительный багажник с удобной системой складывания сидений заднего ряда, большой дорожный просвет в 215мм так и зовут своего владельца отправиться в дальнее путешествие!

Настоящим труженником в линейке автомобилей Mitsubishi является модель L200. Разработанное с учетом прошлого опыта создания настоящих пикапов, пятое поколение спортивного внедорожника сохраняет свои основные преимущества — грузоподъемность и выносливость, неразрывно связанные с тяговитыми и надежными дизельными двигателями. Рамное строение кузова, уникальный электронный селектор режимов внедорожной трансмиссии Super Select II, повышенный уровень комфорта водителя и пассажиров — это неполный перечень преимуществ данной модели, способный убедить вас сделать выбор именно в пользу него!

Обновленный в 2017 году кроссовер Outlander получил широкий спектр передовых опций и систем, он непременно заставит посмотреть на себя с новой стороны. Инженеры оснастили кузов автомобиля новым передним бампером и дверью багажного отсека в фирменном стиле Dynamic Shield, светодиодные фары, фонари и дневные ходовые огни, а также новые 18-дюймовые колесные диски тоже пришлись как нельзя кстати. Вместительности багажного отсека Outlander можно позавидовать. При желании в нем без труда можно перевезти шкаф или велосипед, благодаря широкому багажному проему и максимальному полезному объему в 1754 литра!

Легкий и динамичный, относительно недорогой и абсолютно универсальный городской кроссовер Mitsubishi ASX придется по вкусу как молодым и энергичным, так и неспешным опытным автовладельцам. Он идеально подойдет как для поездок на работу, так и для путешествий большой компанией. Просторный салон и стильный интерьер позволяют своим владельцам идти в ногу со временем, а возможность выбора комплектации с полным приводом непременно порадуют любителей крутых склонов и бездорожья.

ТрансТехСервис — крупнейший региональный авторитейлер, представляющий Mitsubishi с 2002 года. В дилерских автосалонах ТТС представлен полный спектр услуг по покупке и обслуживанию японских автомобилей:

* страхование, кредитование, лизинг;

* предпокупочный тест-драйв;

* помощь на дорогах;

* оригинальные запчасти/аксессуары;

* профессиональный техсервис;

* выгодные спецпрограммы.

Приобретение любого авто из широкого модельного ряда ТТС Mitsubishi можно оформить, не выходя из салона, а ТО и ремонт провести быстро и качественно.

Цены на автомобили Mitsubishi, представленные пятью салонами ТрансТехСервис в Казани, Йошкар-Оле, Н. Челнах и Уфе, рекомендованы производителем.