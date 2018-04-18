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Buick Velite 6 дебютирует в Китае: как чистый EV и подключаемый гибрид
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Buick Velite 6 дебютирует в Китае: как чистый EV и подключаемый гибрид 

Car.ru 36 минут назад
Фото: Car.ru
Оба варианта Velite 6 пойдут в серию — и гибрид, и чисто электрический.
Только успев поделиться всем самым важным по поводу Enspire, Buick представляет и Velite 6. Важно, что этот интересный универсал может быть и как гибридным, и как электрокар.
Гибридная версия плагина поставляться станет с 1,5-литровым бензиновым двигателем. Он работает вместе с двумя электромоторами, вариатором и комплектом аккумуляторов. Такой Velite 6 максимально способен преодолеть путь в 700 километров. Расход топлива в смешанном цикле составляет чрезвычайно мало — 1,4 литра на 100 км. Плагин-гибридный Velite 6 предложит несколько режимов движения плюс.
Что касается чисто электрического исполнения, то подробные сведения тут на данный момент довольно скудны.
Первым в свободную продажу поступит гибрид (его ждут в Китае в нынешнем году), а вот дебют EV на рынке Поднебесной запланирован на более поздний срок.
Напомним, что прообраз данной модели показали ещё пару лет назад. Концепт тогда показался слишком смелым: двери, открывающиеся против хода, отсутствие центральных стоек. Как видим, к постановке на конвейер автомобиль стал куда более «земным».
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