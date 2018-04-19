Компания Buick представила новый универсал Velite 6

В ожидании Пекинской автовыставке люксовый производитель Buick показал новый универсал Velite 6.

Серийная модель выполнена в стилистике одноимённого прототипа 2016 года, и будет предлагаться в двух вариантах: подзаряжаемая гибридная версия и электрический автомобиль.

Серийный Buick Velite 6 в отличие от концепта наградили центральными стойками и обычными дверьми. Плюс к этому, сарай оснастили обычной оптикой, дверными ручками и боковыми зеркалами, а также изменённым «передком» кузова.

Длина модели достигает 4,6 метра. Более подробной информации о новом автомобиле пока не сообщается.

Предполагается, что гибридную модификацию универсала укомплектуют 1,5-литровым бензиновым агрегатом, двумя электродвигателями, аккумуляторными батареями и вариатором. А вот производительность гибридной установки неизвестна.

Однако все технические характеристики нового универсала расскажут во время мирового дебюта в Пекине. Добавим, что серийное производство модели начнётся на предприятии GM-SAIC в Китае.