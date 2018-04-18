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В линейке Buick появился новый универсал Velite 6
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В линейке Buick появился новый универсал Velite 6 

LiveCars.Ru 1 час назад
Фото: LiveCars.Ru
За считанные дни до открытия Пекинского автосалона американский премиальный бренд Buick официально представил новый универсал Velite 6. Практичный автомобиль, построенный по мотивам одноимённого концепта 2016 года, будет доступен в двух модификациях — подзаряжаемый гибрид и электрокар.
Повторимся, представленный «сарай» Buick Velite 6 — это серийная версия концепта двухлетней давности. Однако производственная версия машины получила более «приземлённые» решения. Например, автомобиль получил стойки дверей и обычные двери.
Напомним, концепт был лишён центральных стоек, а его двери открывались против хода движения. Кроме этого, универсал Buick Velite 6 получил обычную светотехнику, дверные ручки и наружные зеркала, а также пересмотренное оформление передней части кузова.
Несмотря на упрощения, дизайн экстерьера нового универсала Buick Velite 6 смотрится более чем свежо и стильно. Габаритная длина автомобиля составляет 4,6 метра. К сожалению, в настоящий момент подробная информация о новинке не доступна.
Как уже отмечалось, новый универсал Buick Velite 6 будут доступен в двух модификациях — подзаряжаемый гибрид и электромобиль. Сейчас есть информация только о гибридной версии модели. Так, «зелёный сарай» оснащён 1,5-литровым бензиновым мотором, вариатором и двумя электромоторами, а также комплектом аккумуляторных батарей.
Какова отдача гибридной силовой установки универсала Buick Velite 6 пока неизвестно. В компании лишь заявили, что средний расход топлива новинки составляет 4,1 литра на каждую сотню пути. Заявленный запас хода универсала с полным баком — до 700 км.
Более подробная информация о новом универсале Buick Velite 6 будет опубликована во время мировой премьеры, которая состоится в Пекине. Также известно, что серийный выпуск модели наладят на мощностях СП GM-SAIC в Поднебесной.
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