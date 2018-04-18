Тестовый внедорожник Audi E-tron испытывает шины на Нюрбургринге

Одно из последних видео с тестирования полностью электрического внедорожника Audi E-tron на Нюрбургринге отличается от большинства подобных сюжетов.

Вместо громких звуков выхлопа, единственным звуком E-tron на знаменитой трассе стало визжание шин, особенно при прохождении поворотов с заметным броском кузова.

Когда немецкий производитель впервые показал E-tron, то отметил, что будет протестировано 250 прототипов на трассах общей протяженностью 5 млн километров на четырех континентах мира.

Однако на видео вряд ли заявленный прототип, эксперты предполагают, что это тестовый мул, который дорабатывает последние настройки и по образцу которого будут построены вышеназванные 250 Audi E-tron.

Согласно информации инсайдеров, E-Tron имеет электрический двигатель, управляющий каждой осью, который дает в общей сложности 435 лошадиных сил с возможность повышения мощности до 503 л.с. предполагаемый диапазон составит 500 км без подзарядки.