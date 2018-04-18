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Тестовый внедорожник Audi E-tron испытывает шины на Нюрбургринге
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Тестовый внедорожник Audi E-tron испытывает шины на Нюрбургринге 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Одно из последних видео с тестирования полностью электрического внедорожника Audi E-tron на Нюрбургринге отличается от большинства подобных сюжетов.
Вместо громких звуков выхлопа, единственным звуком E-tron на знаменитой трассе стало визжание шин, особенно при прохождении поворотов с заметным броском кузова.
Когда немецкий производитель впервые показал E-tron, то отметил, что будет протестировано 250 прототипов на трассах общей протяженностью 5 млн километров на четырех континентах мира.
Однако на видео вряд ли заявленный прототип, эксперты предполагают, что это тестовый мул, который дорабатывает последние настройки и по образцу которого будут построены вышеназванные 250 Audi E-tron.
Согласно информации инсайдеров, E-Tron имеет электрический двигатель, управляющий каждой осью, который дает в общей сложности 435 лошадиных сил с возможность повышения мощности до 503 л.с. предполагаемый диапазон составит 500 км без подзарядки.
Компания Audi намерена привезти новый электрический внедорожник в Европу уже в конце 2019 года, где модель составит конкуренцию универсальным внедорожникам Tesla Model X и Jaguar I-Pace.
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