Lexus показал тизер ES 2019, вдохновленного моделью LS

Новый Lexus ES выглядит более резким и спортивным и вполне подойдет поклонникам стиля LS, но с меньшим пакетом.

Дебют роскошного Lexus ES намечен на 25 апреля и производитель решил показать тизер, раскрывающий переделанный корпус среднеразмерного седана, вдохновленного флагманом LS.

В передней части решетка радиатора окружена фарами типа LS, с подобной установкой ДХО.

Хромированный контур решетки дополнен металлическими акцентами воздухозаборников в виде бумеранга.

Если посмотреть на новинку сбоку, то видимых изменений не произошло, за исключением колесной базы, ставшей немного длиннее.

Судя по размеру задних дверей, у пассажиров появится больше места для ног.

Экстремальные боковые зеркальные колпачки, отделанные темно-серым или черным, выступают больше, чем закругленные зеркала предыдущего поколения.

Хотя полное изображение тыльной стороны Lexus ES 2019 пока недоступно, производитель опубликовал видео, где можно заметить спойлер крышки багажника и задние фонари с несколько похожей графикой, но с металлической полосой, которая вероятно ведет от одного кластера к другому.

В целом, Lexus ES 2019 выглядит более резким и сложным, чем предыдущий седан.