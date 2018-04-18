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Lexus показал тизер ES 2019, вдохновленного моделью LS
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Lexus показал тизер ES 2019, вдохновленного моделью LS 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Новый Lexus ES выглядит более резким и спортивным и вполне подойдет поклонникам стиля LS, но с меньшим пакетом.
Дебют роскошного Lexus ES намечен на 25 апреля и производитель решил показать тизер, раскрывающий переделанный корпус среднеразмерного седана, вдохновленного флагманом LS.
В передней части решетка радиатора окружена фарами типа LS, с подобной установкой ДХО.
Хромированный контур решетки дополнен металлическими акцентами воздухозаборников в виде бумеранга.
Если посмотреть на новинку сбоку, то видимых изменений не произошло, за исключением колесной базы, ставшей немного длиннее.
Судя по размеру задних дверей, у пассажиров появится больше места для ног.
Экстремальные боковые зеркальные колпачки, отделанные темно-серым или черным, выступают больше, чем закругленные зеркала предыдущего поколения.
Хотя полное изображение тыльной стороны Lexus ES 2019 пока недоступно, производитель опубликовал видео, где можно заметить спойлер крышки багажника и задние фонари с несколько похожей графикой, но с металлической полосой, которая вероятно ведет от одного кластера к другому.
В целом, Lexus ES 2019 выглядит более резким и сложным, чем предыдущий седан.
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