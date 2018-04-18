Рейтинг моделей по средневзвешенным ценам

Рейтинг моделей по средневзвешенным ценам Аналитики «Автостат Инфо», проведя исследование на рынке новых автомобилей в марте 2018 года, составили список моделей с самыми высокими средневзвешенными ценами.

Лидером этого рейтинга стал Rolls-Royce Dawn. В марте этого года средняя цена на такой автомобиль в России составили 31 810 000 рублей. При этом в отчетный месяц покупатели приобрели один автомобиль этой модели. В тот же период они купили три Rolls-Royce Wraith , средневзвешенная цена на эту модель составила 23 400 000 рублей. На третьем месте в этом рейтинге находится Ferrari 812. В марте этого года в России был продан один такой автомобиль, его средневзвешенная цена составила 22 400 000 рублей.

В мартовский ТОП-5 моделей с самыми высокими средними ценниками по версии «Автостат Инфо» вошли также Tesla X и Ferrari GTC4 Lusso. В прошлом месяце россияне приобрели два электрокроссовера Tesla X, средняя цена на эту модель составила 22 326 000 рублей. Они также купили один спорткар Ferrari GTC4 Lusso, средний ценник на который установился на уровне 19 650 000 рублей.

Ранее «Автостат Инфо» сообщал, что на покупку легковых автомобилей в марте 2018 года российские покупатели затратили 166,8 млрд рублей. По результатам первого квартала этого года такие расходы достигли отметки в 413,8 млрд рублей.