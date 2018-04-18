Новый гибрид Subaru может носить имя Evoltis

В текущем году японский автопроизводитель Subaru представит свой новый гибридный автомобиль, который, как стало известно, может носить имя Evoltis.

Изданию Car&Driver удалось раскопать, что еще 26 марта Subaru подала рдокументы на регистрирацию названия Evoltis в Американское бюро патентов и торговых марок. В сопроводительной записке указано, что это название будет применяться для обозначения услуг и товаров, таких как автомобили.

Стоит отметить, что в процессе конкурентной борьбы и развития своего ассортимента автопроизводители постоянно закрепляют за собой какие-то торговые марки, однако в данном случае заявка проходит под кодом B1, что означает выраженное заявителем «намерение использовать» регистрируемое имя.

Пока что информации о гибридном Subaru нового поколения известно совсем немного. Так, ранее технический директор компании Такеши Тачимори заявлял Automotive News, что в своем новом проекте Subaru будет «по максимуму использовать технологии Toyota », однако и уникальные черты у автомобиля также будут. В частности, новинка получит субаровское продольное расположение двигателя, а не поперечное тойотовское.

"Донором" для гибрида «Плеяд» наверняка выступит Toyota Prius Prime с ее электронно-управляемой бесступенчатой коробкой передач CVT, аккумуляторной батареей мощностью 8.8 кВтч и двумя электромоторами. А вот ДВС у новинки будет свой, но какой — не известно. Для сравнения, суммарная отдача установки Prius Prime составляет 121 л.с., а ее запас хода в электрическом режиме 40 км.

Кроме того, по слухам, Subaru может позаимствовать у Toyota систему полного привода E-Four, которой оснащаются Приусы для домашнего японского рынка. Технология выполнена с дополнительным электродвигателем и это позволит Subaru выпустить еще один полноприводный автомобиль.

Когда новый гибрид Субару выйдет в продажу — пока не ясно, однако совершенно точно, что первыми новинку получат Штаты, причем не все, а те, где действует «Калифорнийская программа нулевых выбросов».