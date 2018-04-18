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Chrysler Pacifica в России: продажи мизерные, но они растут
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Chrysler Pacifica в России: продажи мизерные, но они растут 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Американский минивэн доступен на нашем рынке только в одной комплектации. Российский ценник Chrysler Pacifica получил еще в сентябре 2017-го, полноценные продажи модели стартовали в 2018-м. В январе текущего года в нашей стране было реализовано 5 минивэнов американской марки, в феврале — 9 машин, а в марте — 10 вэнов. Таким образом, по итогам первого квартала 2018-го в РФ продано 24 автомобиля Pacifica. Минивэн Chrysler на российском рынке представлен в единственной комплектации Limited Platinum. Автомобиль оснащен бензиновым мотором V6 3.6 мощностью 279 л.с. и девятиступенчатым «автоматом», привод — только передний. Pacifica предлагается с семи— или восьмиместным салоном. Цена модели — 3 899 000 рублей, причем за эту сумму можно купить лишь белую машину, доплата за любой другой цвет составит 50 000 рублей.
В список оборудования Pacifica входят: 18-дюймовые диски, отделка кресел кожей Nappa, панорамная крыша, трехзонный климат-контроль, подогрев и вентиляция передних сидений, подогрев сидений второго ряда, обогрев рулевого колеса, мультимедиа-система, электропривод сдвижных боковых дверей, шесть подушек безопасности, система мониторинга «слепых» зон, камера заднего вида, круиз-контроль. Также для модели предусмотрено несколько опциональных пакетов.
Конкуренты Chrysler Pacifica расходятся бодрее. Например, Toyota Alphard в первом квартале 2018-го обрел в России 111 хозяев (с февраля в РФ продают обновленный вэн Тойоты, его цена — от 4 396 000 рублей), дилеры Citroen в январе-марте реализовали 87 автомобилей SpaceTourer (от 2 069 000 рублей), объем продаж Peugeot Traveller (от 2 069 000 рублей) за тот же период составил 79 штук. Напомним, тест-драйвер портала «Карельские Вести» уже испытал минивэна Chrysler Pacifica.
По материалам: www.kolesa.ru
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