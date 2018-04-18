Продажи Chrysler Pacifica в России растут

На отечественном рынке американский минивэн доступен только в одной модификации. Реальные продажи автомобиля стартовали только в начале этого года, хотя официальный ценник был назван ещё осенью прошлого года.

В январе было продано всего пять минивэнов этого бренда, а в феврале девять. В марте количество продаж выросло до десяти единиц, соответственно, в России с начала года было реализовано всего двадцать четыре экземпляра Chrysler Pacifica. Эксперты отмечают, что в стране будет наблюдаться постепенное увеличение спроса на этот автомобиль, хотя большими объёмами продаж бренд вряд ли сможет похвастаться.

Напомним, что под капотом у минивэна установлен мотор объёмом в 3.6 литра и отдачей в двести семьдесят девять лошадиных сил. Он работает вместе с коробкой автомат на девять ступеней. В продаже доступен только передний привод. В салоне может быть семь или же восемь посадочных мест. А ценник Chrysler Pacifica стартует от трёх миллионов девятисот тысяч рублей. За любой цвет кроме стандартного белого, автолюбителю придётся доплатить ещё пятьдесят тысяч рублей.