Ещё
Продажи Chrysler Pacifica в России растут
Далее:
Читайте также:
Ещё

Продажи Chrysler Pacifica в России растут 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
На отечественном рынке американский минивэн доступен только в одной модификации. Реальные продажи автомобиля стартовали только в начале этого года, хотя официальный ценник был назван ещё осенью прошлого года.
В январе было продано всего пять минивэнов этого бренда, а в феврале девять. В марте количество продаж выросло до десяти единиц, соответственно, в России с начала года было реализовано всего двадцать четыре экземпляра Chrysler Pacifica. Эксперты отмечают, что в стране будет наблюдаться постепенное увеличение спроса на этот автомобиль, хотя большими объёмами продаж бренд вряд ли сможет похвастаться.
Напомним, что под капотом у минивэна установлен мотор объёмом в 3.6 литра и отдачей в двести семьдесят девять лошадиных сил. Он работает вместе с коробкой автомат на девять ступеней. В продаже доступен только передний привод. В салоне может быть семь или же восемь посадочных мест. А ценник Chrysler Pacifica стартует от трёх миллионов девятисот тысяч рублей. За любой цвет кроме стандартного белого, автолюбителю придётся доплатить ещё пятьдесят тысяч рублей.
Daily-Motor: последние новости
Volkswagen вывел на тесты новый Golf «Внедорожный» седан Lada Vesta Cross представлен официально Составлен ТОП самых ожидаемых автоновинок для РФ
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый Арбат ушел под землю19
Росгвардеец напал на водителя «Оки»33
Казахстан закрыл границу с Россией81
Роскомнадзор заблокировал Volvo
Как уволили «непотопляемого гаишника»
Видео
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:15
ЧП в центре Москвы парализовало движение
ДТП
01:10
Росгвардеец напал на водителя «Оки»
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
04:22
«Вафельные штрафы»: чем грозит новая разметка
Автоновости ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение