АвтоВАЗ неожиданно остановил выпуск самой популярной модели 

Из-за дефицита топливных баков АвтоВАЗ был вынужден отменить рабочую смену на заводе в Ижевске — недовыпуск автомобилей составил 285 экземпляров, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании. Собеседник агентства объяснил приостановку производства «неожиданным невыполнением контракта на поставку топливных баков нижегородской компанией „Автокомпонент“. Он подчеркнул, что простой будет кратковременным, и завод „принимает все меры для нормализации поставок“.
Компания-поставщик, в свою очередь, пока не прокомментировала возникнувшие проблемы. Однако источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что решение АвтоВАЗа о приостановке выпуска Vesta стало неожиданностью для „Автокомпонента“, так как на заводе в Ижевске имелись запасы топливных баков.
По информации „Ведомостей“, дилеров Lada не уведомили о приостановке производства Lada Vesta, которая является самой востребованной моделью компании на российском рынке. Впрочем, у продавцов имеется месячный запас автомобилей на складах, а потому остановка конвейера, с большой долей вероятности, не скажется на продажах.