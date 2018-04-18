Ещё
АвтоВАЗ неожиданно остановил выпуск самой популярной модели
Далее:
Читайте также:
Ещё

АвтоВАЗ неожиданно остановил выпуск самой популярной модели 

Авторамблер 32 минуты назад
Фото: Авторамблер
Из-за дефицита топливных баков АвтоВАЗ был вынужден отменить рабочую смену на заводе в Ижевске — недовыпуск автомобилей составил 285 экземпляров, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании. Собеседник агентства объяснил приостановку производства «неожиданным невыполнением контракта на поставку топливных баков нижегородской компанией „Автокомпонент“. Он подчеркнул, что простой будет кратковременным, и завод „принимает все меры для нормализации поставок“.
Компания-поставщик, в свою очередь, пока не прокомментировала возникнувшие проблемы. Однако источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что решение АвтоВАЗа о приостановке выпуска Vesta стало неожиданностью для „Автокомпонента“, так как на заводе в Ижевске имелись запасы топливных баков.
По информации „Ведомостей“, дилеров Lada не уведомили о приостановке производства Lada Vesta, которая является самой востребованной моделью компании на российском рынке. Впрочем, у продавцов имеется месячный запас автомобилей на складах, а потому остановка конвейера, с большой долей вероятности, не скажется на продажах.
Авторамблер: последние новости
5 французских автомобилей, которые удивили мир Появились подробности о краш-тестах автомобилей "Кортежа" Семь невероятных "Джипов" показали на фото
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Росгвардеец напал на водителя «Оки»
Грузовик вспыхнул на МКАД4
Путин пересядет на «Кортеж» после инаугурации
«Мост глупости» калечит машины7
Видео
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:10
Росгвардеец напал на водителя «Оки»
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
04:22
«Вафельные штрафы»: чем грозит новая разметка
Автоновости ДТП
00:11
Грузовик вспыхнул на МКАД
ДТП
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение