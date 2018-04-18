АвтоВАЗ неожиданно остановил выпуск самой популярной модели

Из-за дефицита топливных баков АвтоВАЗ был вынужден отменить рабочую смену на заводе в Ижевске — недовыпуск автомобилей составил 285 экземпляров, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании. Собеседник агентства объяснил приостановку производства «неожиданным невыполнением контракта на поставку топливных баков нижегородской компанией „Автокомпонент“. Он подчеркнул, что простой будет кратковременным, и завод „принимает все меры для нормализации поставок“.

Компания-поставщик, в свою очередь, пока не прокомментировала возникнувшие проблемы. Однако источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что решение АвтоВАЗа о приостановке выпуска Vesta стало неожиданностью для „Автокомпонента“, так как на заводе в Ижевске имелись запасы топливных баков.