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Новую Toyota Corolla сфотографировали на тестах
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Новую Toyota Corolla сфотографировали на тестах 

LiveCars.Ru 44 минуты назад
Фото: LiveCars.Ru
Фотографы-шпионы сумели «отловить» на дорожных тестах компактный седан Toyota Corolla нового поколения. Сильно замаскированный прототип популярной 4-дверной модели был замечен в США.
Несмотря на плотный камуфляж, который прячет дизайн седана Toyota Corolla следующего поколения, можно сказать, что передняя часть кузова модели будет перекликаться с новыми моделями Auris и Corolla Axio (ещё официально не представлена).
Известно, что в основу нового седана Toyota Corolla ляжет «тележка» TNGA. Как неоднократно сообщалось ранее, эта платформа используется на всех новых автомобилях японского автогиганта. По информации наших зарубежных коллег, официальная премьера компактного седана Toyota Corolla нового поколения состоится осенью текущего года, в рамках Токийского мотор-шоу 2018.
Никакой официальной информации о бестселлере японской марки сейчас нет. Ожидается, что автомобиль получит пересмотренную гамму силовых агрегатов, в состав которой войдёт 2,0-литровый бензиновый мотор M20A-FKS.
В качестве напоминания, скажем, что актуальная версия компактного седана Toyota Corolla (E170) выпускается японской маркой с 2013 года. Причём глобальная и американская версия модели отличается дизайном. Не исключено, что при смене поколения седан станет быть одинаковым для всех регионов планеты.
В России седан Toyota Corolla актуального поколения доступен по минимальной цене от 954 000 рублей. Для автомобиля предусмотрено три бензиновых мотора: 1.3 (99 л.с.), 1.6 (122 л.с.) и 1.8 (140 л.с.). Трансмиссии — МКП и бесступенчатый вариатор.
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