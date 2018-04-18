Концерн Volkswagen установил новый рекорд продаж в Китае

Концерн Volkswagen установил новый рекорд продаж в Китае За первый квартал 2018 года концерн Volkswagen продал на авторынке Китая 1,01 млн машин (+13,4%) и установил, таким образом, новый рекорд продаж.

В этот показатель продаж немецкого автогиганта на рынке Поднебесной входят результаты реализации совместных предприятий SAIC Volkswagen и FAW Volkswagen, а также 43 100 ввезенных в страну машин. В Volkswagen этот успех объясняют эффективностью стратегии развития на авторынке Китая, а также расширенным предложением в сегменте кроссоверов и внедорожников. Уточняется, что марка Volkswagen реализовала на китайском рынке за отчетные три месяца 755 700 машин (+8,6%), включая 102 000 ед. авто класса SUV, таких как Volkswagen Tiguan , Teramont и Touareg. Объем продаж марки Audi в тот же период вырос на 42% и составил 154 300 ед. Показатели реализации Skoda в Китае увеличились на 18,6% и составили 79 200 ед. Porsche продал за январь-март 18 600 авто, улучшив прошлогодний результат на 3%.

На российском рынке, как сообщают в «Автостат Инфо», дилеры марки Volkswagen реализовали в первом квартале 2018 года 18 907 машин, что на 19,7% превысило продажи за тот же период 2017-го (15 790 ед.).