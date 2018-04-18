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На объектах концерна Porsche прошли обыски в связи с «дизельным скандалом»
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На объектах концерна Porsche прошли обыски в связи с «дизельным скандалом» 

ТАСС 2 часа назад
БЕРЛИН, 18 апреля. /ТАСС/. Правоохранительные органы ФРГ провели в среду обыски на объектах автоконцерна Porsche в связи с так называемым «дизельным скандалом». Об этом сообщила прокуратура Штутгарта.
Операция проводилась в федеральных землях Бавария и Баден-Вюртемберг. Расследование ведется в отношении сотрудников концерна по подозрению в мошенничестве, отметили в прокуратуре.
Ранее автогигант Volkswagen, в который интегрирован Porsche, оказался в центре скандала после обнаружения в выпускаемых им авто программного обеспечения, позволявшего занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах машин с дизельными двигателями. В результате такие транспортные средства отвечали принятым в США экологическим нормам лишь на бумаге. В действительности же они превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха в 30-40 раз.
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