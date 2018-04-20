СМИ: в Германии задержали топ-менеджера Porsche из-за «дизельного скандала»

В среду стало известно, что немецкие правоохранители проводят обыски на объектах Porsche в землях Баден-Вюртемберг и Бавария.

По запросу прокуратуры Штутгарта менеджера по двигателям Йорга Кернера поместили в следственный изолятор , чтобы он не мог сбежать или «замести следы», сообщает издание. По данным таблоида, Кернер мог сыграть ключевую роль в манипулировании данными о выбросах.

Источником информации о задержании стало письмо для сотрудников председателя правления Porsche Оливера Блюме, которое он отправил в пятницу.

В письме сообщается, что прокуратура Штутгарта с 18 апреля ведет расследование в отношении «члена правления, одного руководящего и одного бывшего сотрудника Porsche, который теперь работает на Audi ». Руководящий сотрудник Porsche был задержан в четверг, сообщил Блюме.

"Сам Porsche не разрабатывает и не производит дизельные двигатели и программное обеспечение для дизельных автомобилей. Прокуратура инкриминирует трем подозреваемым и Porsche, что они знали о том, что в эти двигатели были встроены недопустимые регулирующие устройства. Мы отвергаем это обвинение и делаем все возможное, чтобы привести все в порядок", — написал Блюме.

В прошлом году министерство транспорта Германии объявило, что в автомобилях Porsche AG было обнаружено незаконное программное обеспечение, скрывающее реальные показания выбросов. В связи с этим компанию обязали отозвать 22 тысячи автомобилей модели Cayenne с трехлитровым дизельным двигателем.