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СМИ: в Германии задержали топ-менеджера Porsche из-за «дизельного скандала»
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СМИ: в Германии задержали топ-менеджера Porsche из-за «дизельного скандала» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Auto.Today
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Топ-менеджера немецкого автопроизводителя Porsche задержали в Германии в связи с так называемым «дизельным скандалом», сообщил таблоид Bild.
В среду стало известно, что немецкие правоохранители проводят обыски на объектах Porsche в землях Баден-Вюртемберг и Бавария.
По запросу прокуратуры Штутгарта менеджера по двигателям Йорга Кернера поместили в следственный изолятор, чтобы он не мог сбежать или «замести следы», сообщает издание. По данным таблоида, Кернер мог сыграть ключевую роль в манипулировании данными о выбросах.
Источником информации о задержании стало письмо для сотрудников председателя правления Porsche Оливера Блюме, которое он отправил в пятницу.
В письме сообщается, что прокуратура Штутгарта с 18 апреля ведет расследование в отношении «члена правления, одного руководящего и одного бывшего сотрудника Porsche, который теперь работает на Audi». Руководящий сотрудник Porsche был задержан в четверг, сообщил Блюме.
"Сам Porsche не разрабатывает и не производит дизельные двигатели и программное обеспечение для дизельных автомобилей. Прокуратура инкриминирует трем подозреваемым и Porsche, что они знали о том, что в эти двигатели были встроены недопустимые регулирующие устройства. Мы отвергаем это обвинение и делаем все возможное, чтобы привести все в порядок", — написал Блюме.
В прошлом году министерство транспорта Германии объявило, что в автомобилях Porsche AG было обнаружено незаконное программное обеспечение, скрывающее реальные показания выбросов. В связи с этим компанию обязали отозвать 22 тысячи автомобилей модели Cayenne с трехлитровым дизельным двигателем.
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